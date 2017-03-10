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Госконтролер: план переезда Академии МВД из Таллинна в Нарву нецелесообразен

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План переезда Академии внутренних дел из Таллинна в Нарву нецелесообразен, считает государственный контролер Алар Карис.

«Я еще в 2013 году пришел к выводу, что переезд Академии внутренних дел в Ида-Вирумаа нецелесообразен. Того же мнения я придерживаюсь и сегодня — о том, что это нецелесообразно говорят и принятые до сего времени решения, и существующие на сегодняшний день соответствующие экспертные оценки и анализ», - сказал Карис, отвечая в понедельник в Рийгикогу на вопросы депутатов.

Как отметил Карис, переезд академии в Нарву «бессмысленное и крайне дорогое дело, это безответственная попытка подорвать качество обучения специалистов по внутригосударственной безопасности, она чревата серьезными угрозами безопасности».

«Определенные риски являются специфическими, но это не моя работа - публично их анализировать. Соответствующее учреждение дало свою оценку, а я как госконтролер ознакомился с этим документом и присоединяюсь к сделанным выводам», - добавил Карис.

Карис, который в свое время занимал посты ректора Университета естественных наук и Тартуского университета, в своем выступлении указал на политическую подоплеку планов переезда академии в Нарву, которая в результате может отодвинуть на второй план прочие аргументы.

«Я уже много лет наблюдаю за тем, как в сумятице формирования правительства и коалиционных соглашений в планах появляются не до конца продуманные мысли и идеи. Переезд Академии внутренних дел относится к числу таких», - отметил Карис.

«Я все же очень надеюсь, что принимая решение по поводу переезда, правительство, в дополнение к так называемой политической воле, добавит изрядную порцию разумных аргументов, которые нельзя отбросить», - подчеркнул госконтролер.

Он указал на опасность утраты квалифицированного преподавательского состава академии, что, в свою очередь негативно скажется на уровне обучения курсантов.

Карис напомнил о сохраняющейся тенденции снижения числа выпускников гимназий, что, в свою очередь, ведет к сокращению численности молодежи, поступающей в вузы.

По словам госконтролера, дороговизна самого переезда академии из Таллинна в Нарву приведет к удорожанию образования в этом вузе.

Карис призвал государство искать более эффективные регионально-политические методы по развитию жизни и присутствию государства в Ида-Вируском уезде.

Депутатские запросы по поводу планов нынешней правящей коалиции перевести академию в Нарву подали члены фракции оппозиционной Свободной партии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАакадемия мвдгосударственный контролерида-вирумаа
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