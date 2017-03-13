Как сообщает издание Корреспондент.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, возле офиса Сбербанка собралось около 50 активистов. Вход в здание банка закрыт роллетами, а активисты закладывают дверные проемы бетонными блоками, используя при этом воду и цемент.

Как заявил лидер Национального корпуса, нардеп Андрей Билецкий, центральный офис Сбербанка не будет работать с сегодняшнего дня.

"Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения… Этот банк не может существовать в Украине", – сказал Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.