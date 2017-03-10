Стало известно имя нового руководителя горсобрания Нарва-Йыэсуу

Сначала депутаты Нарва-Йыэсуу выразили вотум недоверия Инге Мушкиной, руководившей городским собранием с конца декабря 2016 года. За ее отставку проголосовало 7 депутатов, против - 6 народных избранников.

Единственным кандидатом на кресло руководителя горсобрания был Калле Кекки, его и выбрали.