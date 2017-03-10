Стало известно имя нового руководителя горсобрания Нарва-Йыэсуу

13. Март 2017 17:31
После того, как уездный старейшина указал на незаконность переизбрания в начале февраля главы законодательного органа Нарва-Йыэсуу, в курортном городе 13 марта прошли новые перевыборы председателя горсобрания.
Сначала депутаты Нарва-Йыэсуу выразили вотум недоверия Инге Мушкиной, руководившей городским собранием с конца декабря 2016 года. За ее отставку проголосовало 7 депутатов, против - 6 народных избранников.
Единственным кандидатом на кресло руководителя горсобрания был Калле Кекки, его и выбрали.
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