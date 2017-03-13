Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в Эстонию

BNS
BNS
/
/
:

"Газпром" представил Еврокомиссии обязательства по урегулированию антимонопольного дела, где обязался убрать в контрактах все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы, сообщила Еврокомиссия, отмечает "Интерфакс".

Также компания согласилась предпринять активные шаги к обеспечению их большей интеграции.

Так, ЕК в своих возражениях указала, что "Газпром" накладывает территориальные ограничения в своих соглашениях с оптовыми и некоторыми промышленными клиентами в 8 странах-членах Евросоюза (Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия и Словакия), которые препятствуют свободной торговле газом.

В своих обязательствах по урегулированию антимонопольного дела "Газпром" согласен устранить все прямые и непрямые контрактные ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ за границу или делают это менее экономически привлекательным.

Это означает, что в дополнение к устранению ограничений на перепродажу газа (например, запрет реэкспорта, условия по пунктам поставок), "Газпром" уберет все условия, которые снижают все стимулы его клиентов к перепродаже газа (к примеру, там, где "Газпром" мог бы получить долю прибыли от перепродажи). "Газпром" также не будет применять эти условия в будущем.

ЕК считает, что условия контрактов "Газпрома" по контролю и учету газа в Болгарии изолируют болгарский газовый рынок от соседних. "Газпром" обязуется внести в контракты соответствующие изменения, которые позволят болгарскому оператору газотранспортной инфраструктуры контролировать трансграничные перемещения газа и содействовать соглашениям о соединении инфраструктуры со странами Европы, в частности, с Грецией.

Для возможной перепродажи газа Болгария и страны Прибалтики, подчеркивает ЕК, в настоящее время имеют недостаток газовой инфраструктуры, соединяющей их с европейскими соседями.

"Газпром" согласился дать соответствующим клиентам в Венгрии, Польше и Словакии возможность просить о доставке всего или части законтрактованного газа на территорию Прибалтики или Болгарии. "Газпрому" разрешат взимать фиксированный и прозрачный тариф за эти услуги в соответствии с обычным размером, который взимается на рынке.

ЕК полагает, что территориальные ограничения позволяли "Газпрому" делить рынки и в результате устанавливать более высокие цены для пяти стран (Болгария, Польша, Эстония, Литва, Латвия). "Газпром" согласен включить ряд важных изменений в условия по пересмотру цен на газ на этих рынках, а именно конкурентные бенчмарки, включая цены на западноевропейских газовых хабах.

"Газпром" также увеличит частоту и скорость пересмотра цен. Для этих контрактов, в частности, для стран Балтии, где условий по пересмотру цен еще нет, "Газпром" включит все вышеперечисленные условия.

ЕК также была обеспокоена тем, что "Газпром" использовал свою доминирующую позицию на рынке, чтобы получить преимущества по доступу или контролю газовой инфраструктуры, в частности, ЕК поднимала вопросы относительно проекта строительства газопровода "Южный поток" и существующего газопровода Ямал-Европа в Польше.

Так, "Газпром" отказывается требовать компенсацию от своих болгарских партнеров за разрыв проекта строительства газопровода "Южный поток".

Относительно "Ямал-Европа" расследование ЕК показало, что ситуацию нельзя изменить в рамках антимонопольной процедуры, поскольку существует межправительственное соглашение между Россией и Польшей.

При этом ЕК отмечает, что выдвинула в феврале 2016 года предложение согласовывать межправсоглашения с ЕК до их заключения. Предложения приняты Европарламентом 2 марта 2017 года, и теперь ожидается их рассмотрение Советом Евросоюза.

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

"Газпром" 28 сентября 2015 года направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах Европейского Союза, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

ЕК сообщила в понедельник, 13 марта, что ее устраивают обязательства "Газпрома", но хочет еще услышать мнение клиентов. Если обязательства будут приняты, то они станут для "Газпрома" юридически обязывающими. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгазпромеврокомиссиялитвапольшасловакияэстония
krasotka.ee
limon.ee
о беженцах
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
русский театр
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:00
Российский профессор: Путин будет править еще долго
18:56
Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным
18:55
Первый электрокар Volvo проедет без подзарядки 400 километров
18:55
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
18:48
Путин и Эрдоган: испытание дружбы
18:45
Флагманы Nokia все же могут получить оптику Carl Zeiss
18:43
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
18:39
На шоссе Таллинн - Нарва грузовик врезался в легковушку: пострадали два человека
18:32
Показания свидетеля: бывший полицейский спал на трупе жертвы
18:32
Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства
18:30
Американские туристы покоряют Россию
18:21
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
18:19
Экс-президент Египта Мубарак вскоре выйдет на свободу
18:08
Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу
18:00
Восемь ошибок в уходе за волосами
17:57
"Новая газета": в Чечне по подозрению в связях с ИГ массово задерживают несовершеннолетних
17:56
"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в Эстонию
17:52
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи
17:46
Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне
17:42
Ученые предложили беременным петь колыбельные своему животу
Все новости
LimonЦеликом
Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу

Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу

18:55
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
18:32
Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства
17:52
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи
16:59
Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

18:43
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
18:21
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
18:00
Восемь ошибок в уходе за волосами
17:42
Ученые предложили беременным петь колыбельные своему животу
SportsЦеликом
Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на "Ралли Мексики"

"Барселона" оценила преданность Лионеля Месси в 40 миллионов евро

12:06
Видео: вылет и проезд по парковке Мика на "Ралли Мексики"
ВпрокЦеликом
Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (1)

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне? (1)

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

13:24
Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз
Погода
Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
На шоссе Таллинн - Нарва грузовик врезался в легковушку: пострадали два человека

На шоссе Таллинн - Нарва грузовик врезался в легковушку: пострадали два человека

Показания свидетеля: бывший полицейский спал на трупе жертвы

Показания свидетеля: бывший полицейский спал на трупе жертвы

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным

Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным

Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами

Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами (1)

Культура
Нырните в подсолнухи ван Гога!

Нырните в подсолнухи ван Гога!

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Самые читаемые
Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро
В Ласнамяэ убили бездомного(8)
Известный сомелье объяснил, почему нужно покупать самое дешевое вино
Задержание зайцев в автобусе обернулось для контролера МуПо серьезными травмами(1)
Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?(1)
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран?(25)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees