Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Также компания согласилась предпринять активные шаги к обеспечению их большей интеграции.

Так, ЕК в своих возражениях указала, что "Газпром" накладывает территориальные ограничения в своих соглашениях с оптовыми и некоторыми промышленными клиентами в 8 странах-членах Евросоюза (Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия и Словакия), которые препятствуют свободной торговле газом.

В своих обязательствах по урегулированию антимонопольного дела "Газпром" согласен устранить все прямые и непрямые контрактные ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ за границу или делают это менее экономически привлекательным.

Это означает, что в дополнение к устранению ограничений на перепродажу газа (например, запрет реэкспорта, условия по пунктам поставок), "Газпром" уберет все условия, которые снижают все стимулы его клиентов к перепродаже газа (к примеру, там, где "Газпром" мог бы получить долю прибыли от перепродажи). "Газпром" также не будет применять эти условия в будущем.

ЕК считает, что условия контрактов "Газпрома" по контролю и учету газа в Болгарии изолируют болгарский газовый рынок от соседних. "Газпром" обязуется внести в контракты соответствующие изменения, которые позволят болгарскому оператору газотранспортной инфраструктуры контролировать трансграничные перемещения газа и содействовать соглашениям о соединении инфраструктуры со странами Европы, в частности, с Грецией.

Для возможной перепродажи газа Болгария и страны Прибалтики, подчеркивает ЕК, в настоящее время имеют недостаток газовой инфраструктуры, соединяющей их с европейскими соседями.

"Газпром" согласился дать соответствующим клиентам в Венгрии, Польше и Словакии возможность просить о доставке всего или части законтрактованного газа на территорию Прибалтики или Болгарии. "Газпрому" разрешат взимать фиксированный и прозрачный тариф за эти услуги в соответствии с обычным размером, который взимается на рынке.

ЕК полагает, что территориальные ограничения позволяли "Газпрому" делить рынки и в результате устанавливать более высокие цены для пяти стран (Болгария, Польша, Эстония, Литва, Латвия). "Газпром" согласен включить ряд важных изменений в условия по пересмотру цен на газ на этих рынках, а именно конкурентные бенчмарки, включая цены на западноевропейских газовых хабах.

"Газпром" также увеличит частоту и скорость пересмотра цен. Для этих контрактов, в частности, для стран Балтии, где условий по пересмотру цен еще нет, "Газпром" включит все вышеперечисленные условия.

ЕК также была обеспокоена тем, что "Газпром" использовал свою доминирующую позицию на рынке, чтобы получить преимущества по доступу или контролю газовой инфраструктуры, в частности, ЕК поднимала вопросы относительно проекта строительства газопровода "Южный поток" и существующего газопровода Ямал-Европа в Польше.

Так, "Газпром" отказывается требовать компенсацию от своих болгарских партнеров за разрыв проекта строительства газопровода "Южный поток".

Относительно "Ямал-Европа" расследование ЕК показало, что ситуацию нельзя изменить в рамках антимонопольной процедуры, поскольку существует межправительственное соглашение между Россией и Польшей.

При этом ЕК отмечает, что выдвинула в феврале 2016 года предложение согласовывать межправсоглашения с ЕК до их заключения. Предложения приняты Европарламентом 2 марта 2017 года, и теперь ожидается их рассмотрение Советом Евросоюза.

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

ЕК называет три возможных антиконкурентных практики, в которых подозревают российскую компанию: "Газпром", возможно, разделял газовые рынки, препятствуя свободному потоку газа через территорию государств-членов, возможно, препятствовал диверсификации поставок газа, а также мог устанавливать несправедливые цены для своих клиентов, привязывая цены на газ к ценам нефти".

"Газпром" 28 сентября 2015 года направил в адрес ЕК письменный ответ на Уведомление о претензиях в рамках антимонопольного расследования его деятельности в странах Европейского Союза, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов.

ЕК сообщила в понедельник, 13 марта, что ее устраивают обязательства "Газпрома", но хочет еще услышать мнение клиентов. Если обязательства будут приняты, то они станут для "Газпрома" юридически обязывающими. Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила.