Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Как отмечает издание, массовые задержания в Чечне начались после событий 17 декабря, когда группа молодых чеченцев, по официальной версии связанных с ИГ, совершила нападение на полицейских в Грозном, сообщает портал Newsru.com.

"Рейдовые мероприятия" с участием сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии по выявлению подозреваемых проходили в республике весь январь. Всех задержанных с декабря по январь жителей Чечни можно разделить на две категории: первая - ​те, кто непосредственно участвовал или был причастен к вооруженным нападениям на чеченских силовиков (им будут предъявлены официальные обвинения); вторая - те, кто был задержан по подозрению в связях с И*.

При этом, по информации издания, большинство задержанных составляют участники закрытых тематических чатов в интернете или учащиеся медресе и других религиозных заведений республики. Именно задержанных из второй категории в настоящее время выпускают на свободу, детей при этом ставят на учет в местных инспекциях по делам несовершеннолетних.