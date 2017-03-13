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Экс-президент Египта Мубарак вскоре выйдет на свободу

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак в ближайшие дни выйдет на свободу. Прокуратура Египта удовлетворила прошение о его освобождении, сообщил в понедельник, 13 марта, адвокат Мубарака Фарид ад-Диб.

По его словам, 88-летний Мубарак, который содержится в военном госпитале в Каире, "вернется домой, когда врачи решат, что состояние здоровья позволяет ему это сделать". Адвокат также сообщил, что бывший президент не сможет выехать за границу, пишет DW.com.

После свержения в 2011 году против Мубарака было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них 2 марта Кассационный суд в Каире полностью оправдал экс-президента, с него были сняты все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время январской революции 2011 года. Вердикт является окончательным и не подлежит обжалованию.

По другому делу - "о президентских дворцах" - Мубарак и два его сына в 2015 году были приговорены к трем годам заключения и крупному денежному штрафу по обвинению в присвоении средств из госказны, выделенных на ремонт резиденций главы государства. Принимая нынешнее решение, прокуратура зачла завершившийся в текущем месяце трехлетний срок в общем времени, проведенном им в заключении. Большую часть времени Мубарак провел в военном госпитале в Каире.

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