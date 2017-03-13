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Флагманы Nokia все же могут получить оптику Carl Zeiss

Rus.Postimees.ee
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На прошедшей выставке MWC 2017 в Барселоне бренд Nokia представил новую линейку смартфонов, но долгожданного флагмана среди них не оказалось. Согласно последним данным, его релиз был отложен на июнь этого года.

Фанаты бренда в первую очередь ожидают от флагмана Nokia хорошую камеру, которая всегда была ключевой особенностью устройств финской компании. Недавно представители Nokia заявили, что они больше не используют оптику немецкой фирмы Carl Zeiss, однако теперь появилась информация, что в будущих флагманах всё же появится оптика Carl Zeiss.

Nokia 5

Сотрудники финской компании HMD Global, занимающейся выпуском устройств под брендом Nokia, заявили, что предыдущее заявление в отношении использования оптики Carl Zeiss касалось лишь уже представленных на MWC 2017 смартфонов среднего класса. Это значит, что старшие модели могут производиться в сотрудничестве с немецкой фирмой, пишет 4pda.ru.

Также представители HMD Global рассказали, что у них нет планов по переносу обновленной игры "Змейка" с нового Nokia 3310 на другие устройства на базе S30+. Кроме этого, для смартфонов Nokia 3, 5 и 6 была подтверждена поддержка VoLTE.

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