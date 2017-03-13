Первый электрокар Volvo проедет без подзарядки 400 километров

Топ-менеджер отметил, что лично считает большой запас хода необходимым условием для успешного запуска электрической модели в США. Дополнительных подробностей о самом автомобиле он раскрывать не стал, но сообщил, что стоимость новинки составит от 35 до 40 тысяч долларов (32 000 - 37 000 евро), пишет motor.ru.

По информации Automotive News, в компании до сих пор не решили, будет ли электрокар самостоятельной моделью в линейке или станет частью какого-либо семейства. По словам Керссемэйкерса, обе модульные платформы марки — SPA, на которой построены XC90, S90 и V90, а также CMA, разработанная шведами совместно с китайской Geely — подходят для использования электрической силовой установки.

Запуск электромобиля запланирован на 2019 год. До тех пор Volvo рассчитывает выпустить новый компактный кроссовер XC40, с которым дебютирует платформа CMA. На ее же основе будут построены хэтчбек V40 следующего поколения, седан и универсал.