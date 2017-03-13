"Могу подтвердить, что это так", - сказал в понедельник министр.

Список политиков ЕС, которым запрещен въезд на ее территорию, Россия составила в 2014 году в ответ на объявленные ЕС санкции в отношении России из-за интервенции на Украине. Андрикене является членом комитетов По международной торговле и По иностранным делам Европарламента (ЕП). Саударгас работает в комитетах По промышленности, научным исследованиям и энергетики и По культуре и образованию.

Финские СМИ два года назад писали, что в этом российском черном списке также значатся почетный председатель партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-премьер, лидер парламентской оппозиции Андрюс Кубилюс, экс-парламентарий Артурас Паулаускас, бывший глава Департамента госбезопасности Гядиминас Грина.

В списке нежелательных политиков ЕС также - европарламентарий, либерал Пятрас Ауштрявичюс, председатель Литовской комиссии по радио и ТВ Эдмундас Вайтекунас и посол Литвы в ЕС Йовита Нялюпшене.