«Синий кит» в Латвии: госполиция получила десятки заявлений

В прошедшую пятницу полиция получила информацию о выпавшей из окна девочке 2005 года рождения. Начато расследование, на данный момент полиция опрашивает как саму пострадавшую, так и свидетелей. Однако воздерживается от заявления, что ЧП каким-то образом связано с влиянием опасных интернет-игр, сообщает Русский TVNET.

В то же время стражи порядка заявляют, что на волне всеобщего ажиотажа школьники могут пробовать на себе отдельные элементы игры.

Ринкевичс отметил, что пока ни в одном из случае не подтверждено, что действовали преступники в составе группы, чья цель была навредить подросткам. Однако сами дети обмениваются друг с другом опасной информацией и могут провоцировать сверстников.

Он призвал взрослых в случае возникновения подозрений в участии детей в каких-то странных переписках с призывами к каким-либо действиям обращаться в полицию или в Государственную инспекцию по защите прав детей.