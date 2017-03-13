Все под контролем: социальных работников обучают распознавать возможное насилие в семьях беженцев

«Для опорных лиц и других специалистов уже сейчас проводятся и в дальнейшем будут проводить еще курсы обучения. Их обучают умению распознавать на ранней стадии признаки посттравматического стресса и возможности проявления насилия в отношении близких, а также правильной реакции на подобное поведение», - сообщила BNS руководитель отдела политики международной защиты Министерства социальных дел Трийн Рааг.

«У прибывающих в Эстонию лиц, которым предоставляют международную защиту, те же самые права и обязанности, что и у каждого постоянного жителя Эстонии», - добавила Рааг.

Агентство BNS попросило Министерство социальных дел прокомментировать обстоятельства двух случаев, когда в семьях недавно прибывших в Эстонию сирийских беженцев мужья прибегали к насилию по отношению к своим супругам.

На прошлой неделе Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры санкционировал арест на время предварительного следствия прибывшего в Эстонию в качестве беженца мужчины, который подозревается в поджоге своей супруги. Сирийская семья прибыла в Эстонию в рамках европейской программы приема беженцев из Греции в июне прошлого года.

В мае в Хаапсалуском суде начинается процесс над обвиняемым в семейном насилии и угрозах сирийский беженец.

Принятый в рамках миграционной программы ЕС 27-летний мужчина в ходе ссоры с супругой обмотал ей руки скотчем, применил к ней насилией и попытался ее поджечь.

Эстония к нынешнему времени в рамках программы распределения беженцев от войны приняла на своей территории 107 человек.