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Тайна сгоревшего в Мяннику автомобиля раскрыта?1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Похоже, что загадка сгоревшего в карьере Мяннику автомобиля Mercedes раскрыта. Останки автомобиля были найдены 12 марта в месте, рядом с которым компания из четырех человек провалилась под лед на своей машине. 

Полиция сообщила Postimees, что Mercedes принадлежал другой компании, которая также каталась по льду карьера. У автомобиля вышло из строя переднее колесо, на котором порвалась резина. Было решено оставить автомобиль на ночь в карьере.  

Уходя, компания отметила странный запах, но не придала ему достаточного значения. В итоге произошел пожар и автомобиль сгорел. Его обнаружили местные рыбаки.

У полиции нет оснований полагать, что машину подожгли. Также нет оснований связывать этот инцидент с провалившейся под лед компанией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтомобилькарьер мянникупожарполиция
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