Тайна сгоревшего в Мяннику автомобиля раскрыта?

Полиция сообщила Postimees, что Mercedes принадлежал другой компании, которая также каталась по льду карьера. У автомобиля вышло из строя переднее колесо, на котором порвалась резина. Было решено оставить автомобиль на ночь в карьере.

Уходя, компания отметила странный запах, но не придала ему достаточного значения. В итоге произошел пожар и автомобиль сгорел. Его обнаружили местные рыбаки.

У полиции нет оснований полагать, что машину подожгли. Также нет оснований связывать этот инцидент с провалившейся под лед компанией.