Во Франции поклонник Трампа похитил и изнасиловал в отеле ЛГБТ-активиста

По предварительным данным, к преступлению причастны британец и американец, являющийся сторонником президента Дональда Трампа. По словам нападавшего, он мстит геям за неприязнь к его политическому кумиру. Оба подозреваемых также являлись до недавнего времени военнослужащими, сообщает портал Newsru.com.

От рук предполагаемых гомофобов пострадал 35-летний уроженец Алжира Зак Остман, пишет Le Parisien. Преследуемый на родине за свою сексуальную ориентацию, блоггер был вынужден покинуть Северную Африку. Во Франции он проживает с 2014 года, получил статус беженца и работает журналистом-фрилансером.

Продолжив борьбу за гражданские права в Европе, Остман стал одним из учредителей правозащитной организации Shams-France group, которая помогает ближневосточным мигрантам, вынужденным бежать от преследований на почве гомофобии.

По словам Зака Остмана, в пятницу 3 марта он пошел на танцы в один из марсельских баров, где с ним завязали знакомство двое мужчин. Они подмешали в пиво Зака какие-то сильнодействующие вещества, а когда гражданский активист потерял над собой контроль, его отвели в гостиничный номер, где держали в заложниках и насиловали.

"Такие, как ты, ненавидят Трампа. А еще вы слушаете музыку черных и арабов", - перечислял американский гомофоб свои претензии к представителям ЛГБТ-сообщества.

После 36 часов заточения и издевательств Заку повезло. Когда в воскресенье мимо отеля проезжала патрульная машина полиции, ему удалось громко крикнуть и обратить на себя внимание. Блюстители закона вошли в здание, чтобы разобраться в ситуации, и задержали двух предполагаемых похитителей.