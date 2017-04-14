Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет

Для того чтобы поймать Пяллинга, который около двух часов ночи 25 июля прошлого года сделал бомбовое предупреждение от имени Исламского государства, у Полиции безопасности ушло полгода. И хотя говоривший на английском языке мужчина использовать местный мобильный номер и звонил с территории Эстонии, установить его личность оказалось непросто.

Пяллинг сделал все для того, чтобы усложнить свое разоблачение. Сложность заключалась в том, что телефонный звонок был сделан из густонаселенного района.

Живущего в Таллинне Пяллинга задержали 2 февраля этого года, свою вину он признал. Мотивы поступка Пяллинга, который с разрешения суда провел под стражей два месяца, руководившая следствием Государственная прокуратура не раскрывает. Однако сегодня мужчина предстанет перед судом в рамках согласительного производства в качестве обвиняемого в нарушении общественного порядка, за которое он может быть наказан лишением свободы до пяти лет.

Пяллинг в течение нескольких лет пытался добиться внимания общественности Эстонии, направляя обращения как президенту России Владимиру Путину, так и президентам Америки Бараку Обаме и Дональду Трампу. В этих обращениях представляющийся гражданином Эстонии мужчина просил не допустить разжигания военного конфликта со стороны НАТО в Эстонии, поскольку он не хотел бы увидеть свой родной город Таллинн в руинах.

Единственным, кто распространял послания Пяллинга, было связанное с Россией пропагандистское издание «Спутник». Однако, например, его обращение в 2015 году к тогдашнему главе США Бараку Обаме можно найти на Youtube, где его посмотрели 350 раз. Кроме этого, Пяллинг был одним из активистов претендующей на звание партии местных русскоязычных жителей - Национальной партии Эстонии.

25 июля Пяллинг обещал, что в течение следующей недели будет взорван один из направляющихся в Германию самолетов. В контексте Эстонии, угроза, сделанная под вывеской Исламского государства, была чрезвычайной, и хотя террористическую угрозу в то время в Европе оценивали, как маленькую, тамошние спецслужбы потребовали ввести в Таллиннском аэропорту дополнительные меры безопасности. Именно поэтому поимка человека, который жестко нарушил чувство безопасности общественности, стало делом чести для правоохранительных органов Эстонии.