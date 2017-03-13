Полиция просит помощи свидетелей ДТП с участием автобуса и внедорожника

9 марта в 17.47 в Таллинне, в начале Ярвевана теэ под железнодорожный виадуком произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo и внедорожника Toyota Land Cruiser. В ДТП рейсовый автобус повредил левое боковое зеркало внедорожника.

Будем признательны, если с полицией свяжутся водители ехавших за Toyota автомобилей Opel Meriva серебристого цвета и Honda FRV серебристого цвета, которые могли видеть это ДТП, а также другие свидетели происшествия.

С полицией можно связаться по телефону 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.