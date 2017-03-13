Видео: молодые люди ни в грош не ставят эстонскую полицию

«Весна пришла и вновь растет количество выпивших людей», - говорит руководитель Тартуского арестного дома Александр Наидис.

Особенно запомнился инцидент с наглой молодежью, которая отдыхала в центре Тарту. Один молодой человек, несмотря на неоднократные предупреждения полиции, не унимался, и его пришлось доставить в арестный дом.

В полицию сначала поступило сообщение о драке на улице Юликооли. Однако прибывшие на место происшествия стражи правопорядка следов драки не обнаружили.

«Однако на месте были двое молодых людей, которые вели себя в отношении полицейских дерзко и агрессивно», - сказал оперативный дежурный Мяртен Осиярв.

По его словам, полицейские провели с ними беседу. Молодые люди заверили, что поняли свою неправоту, но, как только стражи правопорядка сели в машину, один из них вновь стал шуметь и кричать в сторону полиции.

Полицейские такого неуважения терпеть не стали, задержали дебошира, посадили его в машину и отвезли в арестный дом на вытрезвление.

Инцидент с молодым человеком и полицией можно посмотреть на видео с 01.50 минуты.