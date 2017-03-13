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Центристская партия оспорит предписание парламентской комиссии в суде

BNS
BNS
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Правление Центристской партии в понедельник решило обратиться в суд, чтобы оспорить предписание парламентской комиссии по контролю за финансированием партий, составленное комиссией в связи с суммой наличности в партийной кассе. По оценке комиссии, эти деньги являются запрещенным законом пожертвованием.

«Мы пришли к выводу, что предписание комиссии не подкреплено фактами. Мы в течение долгого времени сотрудничали, обменивались письмами и давали комиссии необходимые разъяснения, но они в итоге все равно составили предписание. Но мы не нашли ему фактического доказательного материала», - сообщил в понедельник BNS генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.

«Я честно скажу — я и сам не знаю, что именно тогда случилось, однако из этого материала я не вычитываю ни одного факта, доказывающего, что где-то проявилась некая сумма денег. У нас нет иной возможности, как только через суд оспорить предписание комиссии, мы хотим увидеть в суде фактический материал, - пояснил Ааб. - Я считаю, что ни фактически, ни с точки зрения бухгалтерии появление этой суммы денег не доказано».

«Мы оспорим в административном суде это предписание и тогда комиссия должна в суде будет доказать, на основании чего она составила свое предписание», - добавил он.

Центристская партия в своем отчете за 2014 хозяйственный год декларировала остаток партийной кассы в размере 174 427 евро. Комиссия указала, что по состоянию на конец 2013 года остаток наличности в партийной кассе составлял 59 340 евро. Это значит, что минимальный денежный доход партии в течение года составил 115 087 евро, однако в течение года наличность и выводилась из кассы, что позволяет предположить, что доход от наличности на самом деле был больше, отметила комиссия.

По закону, партия, получившая запрещенное законом пожертвование, должна выплатить его обратно. Если личность жертвователя идентифицировать не удастся, партия должна перечислить средства в государственную казну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАденьгипожертвованиеправлениецентристская партияяак ааб
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