Фото: автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Вчера, в 12.09 на Рижском шоссе,24 в Вильянди произошло ДТП, в ходе которого 75-летний мужчина на Volkswagen Golf сбил переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 69-летнюю женщину.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказала Sakala, что водитель Volkswagen не заметил переходящую проезжую дорогу по пешеходному переходу женщину. Позднее реагирование, то есть резкое нажатие на педаль тормоза оставило на асфальте следы тормозного пути в десяток метров.

Пострадавший пешеход был доставлен в Вильяндискую больницу.