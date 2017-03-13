Видео: в Китае аттракцион рухнул вместе с людьми

На опубликованном видео в YouTube запечатлено, как аттракцион во время движения резко упал вниз, сообщает Кorrespondent.
В результате девять человек, среди которых девятилетний ребенок, получили серьезные травмы. Полиция Китая начала расследование.
На ярмарке в Китае с пятиметровой высоты на землю упала карусель с людьми.
На опубликованном видео в YouTube запечатлено, как аттракцион во время движения резко упал вниз, сообщает Кorrespondent.
В результате девять человек, среди которых девятилетний ребенок, получили серьезные травмы. Полиция Китая начала расследование.
«Приток русскоязычных на рынок IT неизбежен»
«Технологический прорыв неизбежно приведет к росту социального напряжения. На государственном уровне пора начать готовиться к решению будущих проблем, задуматься о создании новых рабочих мест», - отметил Евгений Кабанов.
В Восточной Европе продают продукты худшего качества, чем в Западной!
Эксклюзивное интервью «Народного радио» на Limon.ee!
Скорее заходите!
Дополнено в 07:04!
8 марта после тяжелой болезни скончался поэт Борис Самуилович Штейн, чья жизнь неразрывно связана с Эстонией. О Борисе Штейне пишет главный редактор журнала «Таллинн» Нелли Абашина-Мельц.
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость