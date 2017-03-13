Сын убитого таксиста: решение суда несправедливо

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон требовала на заседании, прошедшем 10 февраля, для братьев пожизненного заключения. Суд счет, что в этом нет необходимости, хотя убийство и было жестоким.

По словам судьи, тяжесть убийства определяется также количеством жертв, поэтому 15 лет заключения обоснованы. Защитник Филипа-Артура Владимир Садеков просил для его подзащитного наказание сроком меньше 14 лет заключения. Защитник Беньямина Рюнно Роосмаа требовал признать его клиента виновным в ограблении, за что Пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Сын убитого таксиста Вернер Уйбо сказал Postimees после оглашения приговора, что на данный момент не считает решение справедливым. Семья, потерявшая супруга, отца и дедушку, ожидала, что убийц приговорят к пожизненному тюремному заключению. «Кажется, что и пожизненного заключения было бы мало», - сказал сын убитого, добавив, что, поскольку судебная практика бывает разной, тяжело точно что-либо комментировать.

Близкие убитого Лембита Уйбо еще не решили, будут ли они опротестовывать решение суда.

Вернер Уйбо не ответил на вопрос, сможет ли он когда-то просить убийц отца: «Сложно сказать, время делает свою работу».

На заседании осужденные братья попросили прощения у близких убитого.

«Я бы хотел извиниться за то, что сделал! Я сожалею!» - сказал Филип-Артур 10 февраля в своем последнем слове.

«Дамы и господа, суд и, прежде всего, семья пострадавшего. Я прошу прощения за то, что сделал! Я невероятно сожалею об этом! Извиняюсь за ту скорбь, которую я спровоцировал», - заявил Беньямин.

Суд назначил 10 000 евро компенсации для близких убитого. «Мы даже не думали о моральной компенсации, это для нас неважно», - сказал Уйбо.

На оспаривание решения суда и подачу апелляции у близких убитого есть 15 дней.