Фото: житель Таллинна устроил свалку в лесу Астангу

При детальном осмотре патруль нашел улики — конверт с именем и адресом в волости Харку. Сперва хозяин дома отрицал свою вину, но через пару месяцев признался и выразил сожаления, пишет Postimees.

Но история оказалась несколько необычной. В своем признании мужчина рассказал, что обычно собирает скопившийся бытовой мусор в стоящий перед домом старые рабочий автомобиль, а, когда микроавтобус заполнен, отвозит мусор на свалку. В тот день он встретился с бывшим коллегой, в разговоре с которым выяснилось, что тот везет мусор на свалку. На вопрос, сможет ли коллега прихватить и его мешки с мусором, тот ответил согласием. Так мусор был загружен в другую машину.

Коллега Александр давал признательные показания МуПо следующим. Он живет в квартирном доме Пыхья-Таллинна, во дворе которого складируются строительные материалы и различные отходы. Поскольку в доме нет квартирного товарищества — речь идет о частном доме и живущих там съемщиков жилья — когда стало известно, что у Александра есть подходящая машина, жители дома сделали мужчине предложение доставить на мусорную станцию мусор из двора.

В мусоре был найден конверт с личными данными, что и привело к нарушителю. / Mupo

К сожалению, задание оказалось сложнее, чем ожидалось. «Забрал мусор со двора и хотел его сдать на Малева,4, где сказали, что принимают только кирпичи и бетон. Тогда пошел на свалку на Петербури-теэ, но там потребовали, чтобы мусор был отсортирован, а не в каких-то пакетах, - недоумевает мужчина. - Потом отправился на свалку в Рахумяэ, 5а, где сказали, что не принимают строительный мусор. Таким образом мусор в итоге оказался в лесу.

На сегодняшний день Александр получил денежный штраф и обязательную уборку мусора. «Сожалею о случившемся и обещаю в дальнейшем быть законопослушным», - написал в своих признательных показаниях американец.