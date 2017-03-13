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Каждый пятый пьяный водитель в Хельсинки — эстонец

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Статистика полиции Хельсинки показывает, что почти каждый пятый пьяный водитель — эстонец. Из 1684 задержанных нетрезвых водителей насчитывается 303 эстонца.

Пьяных эстонцев за рулем автомобиля в столице Финляндии полиция наблюдает довольно часто. Серьезность этой проблемы подтверждает, что за последние выходные были задержаны три пьяных водителя-эстонца, у которых было установлено сильное опьянение, пишет Postimees со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Руководитель дорожной полиции Хельсинки Денис Пастерстейн также ознакомлен с ситуацией с эстонцами: «Это действительно тревожное явление».

В то же время, по словам руководителя дорожной полиции, статистика демонстрирует позитивное развитие, поскольку по сравнению с 2010 годом число пьяных водителей уменьшилось на 15 процентов. Но эти показатели не относятся к иностранным пьяным нарушителям.

По словам Пастерстейна, нельзя назвать точную причину, почему так много эстонцев садятся за руль в нетрезвом виде, но он предположил, что дело в культуре вождения и уровне безопасности дорожного движения.

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