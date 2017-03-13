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Проверьте, есть ли признаки зависимости у вас или ваших знакомых!

История одного игромана: день, когда я заложил в ломбард обручальное кольцо, стал точкой невозврата

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Игроман из Латвии с более чем 20-летним стажем рассказал историю своей зависимости, которая не отличается от многочисленных рассказов игроков и их семей, но, возможно, заставит задуматься хотя бы одного человека, который бежит к «однорукому бандиту», чтобы отыграться, пишет Rus.Tvnet.

«История моей зависимости началась в 1994 году. Это не произошло резко. Постепенно. Первый раз я сыграл в баре, совмещенным с игорным залом, где мы проводили время с друзьями. Закинул «латик в аппаратик», но так ничего и не выиграл. Со временем это стало моей традицией - после пары бокалов пива потратить небольшую сумму на «однорукого бандита». Такое баловство не приносило мне больших убытков - ведь сумма не существенная, да и в бар я ходил далеко не каждый вечер.

Я не задумывался о том, сколько денег уже спустил до того момента, пока... не выиграл 200 латов. Тут я начал анализировать - а покрывает ли этот выигрыш все те деньги, которые я уже успел просадить? Прикинул в голове, и решил, что все равно остался в минусе. Именно в этот момент в моей голове навсегда поселилась идея отыграться», - начинает свой рассказ игроман с более чем 20-летним стажем на форуме психологической поддержки.

«Я начал посещать игорные заведения все чаще. Сначала мне казалось, что я смогу остановиться в любой момент, как только отобью определенную сумму. Однако как только я выигрывал несколько десятков или сотен латов, я тут же снова пускал их в оборот в надежде, что везение меня не покинет, и я смогу сорвать куш. Со временем начал замечать, что в игорные залы ходят одни и те же люди. Только вот те, кому везло больше чем мне, кто периодически обналичивал тысячи, также почему-то возвращались...», - продолжает зависимый Сергей (имя изменено).

Согласно мировым исследованиям, примерно 5% всех жителей планеты имеют игровую зависимость. Однако реальное количество лудоманов (*люди, страдающие болезненной страстью к игре - прим.ред.) в Европе неизвестно.

«Какое-то время мне удавалось скрывать от своих близких свои слабости, которые достаточно быстро стали зависимостью (правда, это я осознал не сразу). Но когда я стал тратить не десятки, а сотни латов в месяц, мои близкие поняли — меня надо лечить. Проблема заключалась в том, что я сам не осознавал масштабы проблемы, и ждал, что когда-нибудь сорву крупную сумму, которая позволит мне навсегда забыть о походах в игровые залы», - рассказывает лудоман.

«Скандалы в моей семье случались все чаще. Жена забирала детей, уезжала к маме, а я, вместо того, чтобы попытаться ее вернуть, бежал отыграться. Когда, наконец, понял, что не могу себя контролировать, поехал на кодировку. Какое-то время держался, но, однажды, проходя мимо игрального зала не смог побороть желание зайти внутрь. И снова - проигрыш, и снова - семейные проблемы.

Позже понял, что за годы, проведенные у «однорукого бандита», я, выражаясь мягко, совсем не улучшил свое материальное положение, серьезно решил завязать и вступил в общество анонимных игроманов», - рассказывает Сергей.

Данное общество, миссия которого заключается во взаимной поддержке и оказании помощи людям, страдающим игорной зависимостью, существует в Латвии уже 17 лет. Согласно публично доступной информации, большая часть людей, которые обратились за помощью в данную орагнизацию, уже успели создать себе не самую лучшую репутацию.

Бывают ли бывшие игроки? И можно ли, избавившись от зависимости, периодически посещать игорные залы? Участники клуба уверены, что первая ставка для игрока равносильна первому стакану с горячительным напитком для алкоголика. Однако и вступление в анонимные клубы не всегда помогает избавиться от пагубной зависимости.

«Как только я переставал ходить на общие собрания, которые, как правило, проходят два раза в неделю, я снова возвращался в игорные залы. За то время, что я борюсь с зависимостью, я успел потерять все - семью, смысл жизни, финансовую «подушку безопасности». Точкой невозврата в моей жизни стал тот день, когда я золожил в ломбард обручальное кольцо. Я игрок, и пока все мои усилия выбраться из данного капкана не увенчались успехом. Мне кажется, что я борюсь с ветренными мельницами».

Тест: есть ли у вас зависимость от азартных игр?

Кстати, согласно американской классификации психических расстройств, диагноз зависимости от азартных игр ставят, обнаружив хотя бы четыре признака из девяти следующих:

частое участие в игре и добывание денег для этого; частое участие в игре на большие суммы в течение более длительного времени, чем человек намеревался раньше; потребность увеличить размер или частоту ставок, чтобы достигнуть желаемого возбуждения; беспокойство или раздражительность, если игра срывается; повторная потеря денег в игре и взятие их взаймы«до завтра»,чтобы отыграть потерю («охота за выигрышем»); неоднократные попытки уменьшить время игры или прекратить ее вовсе; навязчивое стремление играть, когда необходимо выполнить свои социальные или профессиональные обязанности; отказ ради игры от некоторых важных социальных, профессиональных или увеселительных мероприятий; продолжение игры, несмотря на неспособность заплатить растущие долги и иные проблемы, возникающие из-за игры.

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