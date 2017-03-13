Проект создания фонда страхования от врачебных ошибок подвергли жесткой критике

Месяц назад Министерство социальных дел представило на круг согласования идею о создании системы страхования ответственности медиков, которое будет компенсировать пациентам ущерб, полученный в результате осложнений при лечении, сообщает Rus.Err со ссылкой на утренние теленовости ETV+.

Союз страховщиков отметил ряд недостатков в планах Минсоца. В частности, обращается внимание на то, что не продумано, каким должен быть наибольший ущерб для получения компенсации, и вообще, какие ущербы будут компенсироваться.

Согласно первоначальной идее, максимальные выплаты по ущербу могли бы составить до 5 тысяч евро, при этом у пациента сохраняется возможность обратиться в суд, если он не удовлетворен суммой.