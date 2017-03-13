Сравниваем цены в Ласнамяэ: 26 000 евро за квартиру - это как?

Квартиры на продажу

Если считать 12-метровую комнату на Паэ квартирой, то да, ее-то можно купить за 26 000 евро. Отремонтированная и свеженькая, с душем и электроплиткой, она все-таки остается комнатой, а дом по адресу Паэ, 23А, где в 2000-х произошло два взрыва из паэской серии - общежитием.

Самая дорогая квартира в Ласнамяэ стоит 360 000 евро и находится в строящемся недалеко от Певческого поля доме. Площадь этой квартиры - 109,3 м2, а вид из окон - естественно, на море.

По данным портала недвижимости KV.EE, средняя цена средней двухкомнатной квартиры площадью 40-50 м2 в Ласнамяэ - примерно 60 000 евро.

В этих новых домах, которые строятся на горе около Певческого поля, находится самая дорогая в Ласнамяэ квартира. Фото: KV.EE

Квартиры в наем

Буквально на днях самой дешевой съемной квартирой в Ласнамяэ была опять же 12-метровая комната в общежитии на Палласти. За нее просили 160 евро. Сейчас она уже сдана, объявление не активно, но фотографии можно увидеть, перейдя по ссылке.

Самая дорогая квартира, предлагаемая в наем в Ласнамяэ, находится в районе Маяка, на Петербури-теэ. Площадь четырехкомнатной квартиры - 90,8 м2, а вот цена 700 евро может смутить, хоть квартира полностью меблирована и хорошо отремонтирована.

Средняя цена за найм двухкомнатной квартиры площадью 40–50 м² в Ласнамяэ - примерно 350 евро.