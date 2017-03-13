Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Владимир столкнулся с этим первый раз, когда пошел подавать ходатайство в Больничную кассу на компенсацию за протезирование зубов. Пенсионерам положены 256 евро раз в три года. Но выяснилось, что Владимиру они не положены.

«Мне сказали, что так как у меня льготная пенсия, то на компенсацию эту я права не имею», – возмущается мужчина.

Затем ему нужно было заменить права. В АРК есть прейскурант: сколько платят пенсионеры, сколько обычные люди. Владимира как пенсионера не акцептировали – опять с тем же аргументом: у вас льготная пенсия!

Пошел он в ДГМ – та же история. Пенсионерам госпошлина меньше, но Владимир как бы и не такой пенсионер, льгота ему не полагается. Пошел он в банк, чтобы начать получать выплаты по второй ступени – и снова знакомая песня: вы льготный пенсионер, вам ничего не полагается. Приходите через пять лет.

«А я, может, и не доживу до 63! – возмущается мужчина. – Я понимаю, если бы мне действительно дали льготную пенсию. Но у меня 18 лет стажа на вредной работе, в пыли и грязи! И сравните с белым воротничком, который те же 18 лет просидел в кабинете…»

Пенсионер пенсионеру рознь

«МК-Эстония» выяснила во всех инстанциях, где Владимиру указали на его льготную пенсию, почему так произошло. И вот что получилось: каждое учреждение, как правило, само решает, кому и на каких основаниях оно дает льготы при оплате тех или иных услуг. Но в общем действует правило, что пенсионером считается тот, кому больше 63 лет. Даже если человек получает пенсию, в понимании государства и банков он на льготы права не имеет.

Госпошлина в Департаменте полиции и погранохраны может быть со скидкой – если вам меньше 15 лет, или же у вас есть средняя, тяжелая или глубокая степень недостатка, или же вы достигли пенсионного возраста, то есть 63 лет. В этом вопросе Департамент полиции и погранохраны исходит из Закона о госпошлинах, согласно которому, льготу получает человек, вышедший на пенсию по старости на общих условиях. А пенсионный возраст установлен в Законе о пенсионном страховании.

Из этого же Закона о госпошлинах исходят и другие учреждения, которые выдают документы. Что же касается компенсации за протезирование зубов, то Больничная касса тоже акцептирует только ходатайства от пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста. В 2017 году на пенсию выходят в возрасте 63 лет и 3 месяцев. Если раньше – никакой компенсации.

Пресс-секретарь Департамента социального страхования Кайли Уусмаа подчеркивает, что льготы не предусмотрены тем, кто идет на пенсию раньше срока.

Банки исключением не являются и тоже исходят из закона – только о накопительной пенсии.

«Действительно, право на взносы по второй ступени связано с пенсионным возрастом, – говорит руководитель отдела пенсий и инвестиций Swedbank Кайре Пейк. – Это действует для всех, и никаких исключений тут нет».

При этом в Эстонии есть ряд пенсий, которые можно получать, если вы еще не достигли пенсионного возраста. Рассмотрим, какие есть.

Пенсия за вредную работу

Вы можете уйти на пенсию на десять лет раньше, если вы работали в особо опасных для здоровья и особо трудных условиях. Для этого у вас должен быть общий стаж – минимум 20 лет, из которых 10 вы на полную ставку проработали (и больше не работаете) на специальностях по списку 1 (это очень длинный список, и в основном там те, кто работает под землей, в металлургии, в химической промышленности, в сланцевой области, в строительстве, со стеклом, с цветными металлами и так далее).

Вы также можете уйти на пенсию на пять лет раньше, если вы работали в особо опасных для здоровья и особо трудных условиях в тех же областях, что и выше, но на других специальностях. При этом ваш общий стаж – минимум 25 лет, из них минимум 12 лет и 6 месяцев вы проработали на полную ставку и больше не работаете в особо вредных для здоровья условиях.

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