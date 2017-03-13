Вторник, 14. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Крушение Ту-154 в Черном море объяснили странным поведением пилота1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Коммерсантъ".

Эксперты пришли к выводу, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Теперь причину странного поведения летчика ищут в Минобороны: там изучают медицинскую карту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.

Версия об ошибке экипажа стала основной в расследовании уже через несколько дней после катастрофы: следовавший в Сирию Ту-154 не падал и не пикировал после взлета. В Межгосударственном авиационном комитете черный ящик самолета отремонтировали, заменив изношенные детали, получили с него необходимую информацию, а затем синхронизировали параметры полета с переговорами летчиков, которые, в свою очередь, были записаны на речевой магнитофон. Итогом работы МАК стала так называемая 3D-модель последнего полета Ту-154 - видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на нее цифрами, отражающими высоту полета, скорость, режим работы двигателей и пр., а также с описанием всех произнесенных при этом слов и действий летчиков. Выводы по этим материалам делали уже эксперты военной технической комиссии.

По данным близкого к комиссии источника "Коммерсанта", выводы оказались шокирующими. Самолет, как выяснилось, взлетел в штатном режиме. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость 360-370 км/ч, а сразу после этого на борту, как выразился собеседник газеты, стала "стремительно развиваться нештатная ситуация". Управляющий пилот, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд до столкновения с водой снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.

По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта. Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу в виде отражений на поверхности воды. В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты - в то время как на самом деле самолет снижался.

Специалисты допускают, что задержка рейса (экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться из-за погодных условий в плохо известный ему аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока) спровоцировала обострение у пилота каких-то хронических заболеваний или привела его в стрессовое состояние, с которым летчик не сумел быстро справиться.

В Минобороны, тем временем, версию о возможной ошибке экипажа отвергают. Во всех сообщениях ведомства многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа. Во время прощания с командиром Волковым главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев, в частности, заявил, что его подготовка "соответствовала всем требованиям, которые предъявляются нашими законами к выполнению полетного задания".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкрушениепилотрасследованиесамолетсочиту-154черное море
По теме
Эксперт заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи

Эксперт заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи 2

Технический эксперт заявил о вероятности взрыва на борту Ту-154, упавшего в море около Сочи. Сделано это на основе анализа фото: по мнению Юрия Антипова, изменение окраски и изгиб частей фюзеляжа свидетельствует, что в багажном отсеке справа произошел взрыв. По официальным данным, версия теракта исключена. 
В расследовании катастрофы Ту-154 у берегов Сочи появилась новая версия

В расследовании катастрофы Ту-154 у берегов Сочи появилась новая версия 4

Эксперты, участвующие в расследовании авиакатастрофы у берегов Сочи Ту-154 Минобороны РФ, выяснили, что командир экипажа перед крушением самолета мог заметить некое препятствие по курсу и пытался его облететь. СМИ: причиной катастрофы Ту-154 под Сочи стала ошибка экипажа

СМИ: причиной катастрофы Ту-154 под Сочи стала ошибка экипажа 13

Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы, пишет "Лента.ру". Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154

Останки Елизаветы Глинки опознаны среди жертв катастрофы Ту-154, который в конце декабря упал в Черное море вскоре после взлета из аэропорта Адлер. Как сообщает ТАСС, доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
русский театр
krasotka.ee
limon.ee
о беженцах
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:11
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
10:05
Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца
10:05
Курортный город предложит бизнесменам построить первый торговый центр
09:59
Фото: Анна Семенович кардинально сменила имидж
09:54
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Португалию за 112 евро!
09:49
Сравниваем цены в Ласнамяэ: 26 000 евро за квартиру - это как?
09:43
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
09:40
Нарве орудует серийный поджигатель мусорных контейнеров?
09:32
Крушение Ту-154 в Черном море объяснили странным поведением пилота (1)
09:22
Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?
09:15
Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта
09:14
Проект создания фонда страхования от врачебных ошибок подвергли жесткой критике
09:03
Жители Эстонии довольны качеством медицинской помощи, но ее доступность вызывает беспокойство
08:51
История одного игромана: день, когда я заложил в ломбард обручальное кольцо, стал точкой невозврата
08:30
Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым
08:24
Каждый пятый пьяный водитель в Хельсинки — эстонец (2)
08:09
Центристы передадут Таллинну бренды «Столица» и Pealinn
08:04
Трамп разрешил ЦРУ атаковать террористов дронами (1)
07:52
Фото: житель Таллинна устроил свалку в лесу Астангу
07:37
Сын убитого таксиста: решение суда не справедливо
Все новости
LimonЦеликом
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи

Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи (1)

Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

10:11
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
09:59
Фото: Анна Семенович кардинально сменила имидж
09:43
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
09:15
Будьте очень осторожны – этот день сложен: гороскоп на 14 марта
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

13. мар
Утюжок для выпрямления волос: как выбрать
13. мар
Лучшие из лучших: названы самые влиятельные бренды мира
13. мар
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
13. мар
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
SportsЦеликом
Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на "Ралли Мексики"

"Барселона" оценила преданность Лионеля Месси в 40 миллионов евро

13. мар
Видео: вылет и проезд по парковке Мика на "Ралли Мексики"
ВпрокЦеликом
Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть?

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть? (2)

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (3)

13. мар
Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне? (1)
Погода
Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Нарве орудует серийный поджигатель мусорных контейнеров?

Нарве орудует серийный поджигатель мусорных контейнеров?

Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым

Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Центристы передадут Таллинну бренды «Столица» и Pealinn

Центристы передадут Таллинну бренды «Столица» и Pealinn

Фото: житель Таллинна устроил свалку в лесу Астангу

Фото: житель Таллинна устроил свалку в лесу Астангу

Культура
Нырните в подсолнухи ван Гога!

Нырните в подсолнухи ван Гога!

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Самые читаемые
Видео: молодые люди ни в грош не ставят эстонскую полицию
История одного игромана: день, когда я заложил в ломбард обручальное кольцо, стал точкой невозврата
Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет(29)
Судебный процесс по делу об убийстве нарвитянки Дарьи будет закрытым
Сын убитого таксиста: решение суда не справедливо
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees