Покупать квартиру в старом или в новом доме? Плюсы и минусы

Если вы, например, решили купить в кредит трехкомнатную квартиру на улице Юмера в Ласнамяэ, где средняя цена в 2016 году была 73 500 евро, вам придется платить банку 246 евро в месяц. Расчет сделан следующим образом: самофинансирование - 20%, интресс - 2,3%, кредитный период - 30 лет.

Цена трехкомнатной квартиры в этом же районе, но в новом доме (Юмера, 28) - 95 000 евро. При тех же кредитных условиях ежемесячный платеж составит 317 евро, то есть на 71 евро больше.

Теперь посмотрим, каковы остальные платежи. Например, за коммунальные услуги или в квартирное товарищество.

Обладателю новой трехкомнатной квартиры в год придется заплатить 1085 евро, что, естественно, меньше, чем за такую же квартиру в старом доме. Экономия за счет меньших коммунальных платежей составит примерно 350 евро, тогда как в старом доме придлется платить на 29 евро в месяц больше.

Средний кредитный срок - 30 лет. Нетрудно посчитать, что за эти годы за квартиру в старом доме придется выложить 204 900 (цена квартиры + процент по кредиту + коммунальные платежи) евро.

В новом доме эта сумма составит 241 520 евро за 30 лет, то есть на 36 620 евро больше.

В целом разница между новой и старой квартирами - 21 500 (95 000-73 500) евро. Простой арифметический расчет показывает, что в течение 30 лет вы платите на 42 евро в месяц больше, но зато живете в гораздо более хороших условиях.

Другие преимущества квартиры в новом доме:

Лучшая звукоизоляция - вы не слышите, что происходит у соседей, а от шума на улице вас защищают трехслойные стеклопакеты.

Свежий воздух - в вентиляционной системе установлены современные фильтры.

Нет необходимости делать ремонт дома - фасада, подъездов.

Современные электропроводка, водо- и теплоснабжение.

Высококачественная отделка - натуральный паркет, шпонированные двери, трехслойные окна.

Лучшие условия для парковки.

42 евро - много это или мало, каждый должен решить сам.