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Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Два завода VKG, работающих по технологии Kiviter, простаивают без работы, поскольку не хватает сланца, пишет Põhjarannik.

Председатель правления VKG Ахти Асманн сообщил газете, что готов взять на работу около ста человек и запустить в течение месяца два простаивающих завода, но для этого фирме потребовалось бы полмиллиона тонн кускового сланца.

По словам Асманна, им не хватает 0,3 млн тонн, к тому же при разрешенных объемах добычи сланца трудно обеспечить сырьем и уже работающие заводы.

Поскольку на увеличение объемов производства уйдет время, по мнению Асманна, быстрее всего решила бы проблему закупка сланца у Eesti Energia, но никто не предлагает его по разумной цене, а Eesti Energia просит цену, которая минимум в два раза выше себестоимости этого производства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАvkgзаводсланец
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