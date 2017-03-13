Два завода VKG простаивают из-за нехватки сланца

Председатель правления VKG Ахти Асманн сообщил газете, что готов взять на работу около ста человек и запустить в течение месяца два простаивающих завода, но для этого фирме потребовалось бы полмиллиона тонн кускового сланца.

По словам Асманна, им не хватает 0,3 млн тонн, к тому же при разрешенных объемах добычи сланца трудно обеспечить сырьем и уже работающие заводы.

Поскольку на увеличение объемов производства уйдет время, по мнению Асманна, быстрее всего решила бы проблему закупка сланца у Eesti Energia, но никто не предлагает его по разумной цене, а Eesti Energia просит цену, которая минимум в два раза выше себестоимости этого производства.