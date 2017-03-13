Поездка по льду кончилась холодным купанием

Как сообщает Лыунаский спасательный центр, вызов поступил 13 марта в 16.06 в деревню Нурси волости Рыуге, где легковой автомобиль провалился под лед. Поспешившие на место спасатели обнаружили около автомобиля его владельца, из показаний которого стало известно, что по льду он катается не первый день, но в этот раз что-то пошло не так

К счастью, водитель сумел самостоятельно выбраться из машины и отделался испугом. А вот вытащить автомобиль Nissan Primera 1990 года выпуска ему сразу не удалось.

Спасатели обращают внимание, что в теплую погоду ледовые условия быстро меняются, и даже людям ходить по некоторым водоемам опасно, не говоря о том, чтобы ездить по льду на автомобиле.