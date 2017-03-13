Обед с доставкой на дом или в офис, сколько это стоит и где дешевле заказывать

Удобство доставки заключается в том, что, во‑первых, не нужно готовить, а во‑ вторых, не нужно никуда ходить. Вам все привезут к указанному времени, нужно будет только расплатиться с курьером. Или же оформить покупку в интернет-магазине и оплатить ее сразу.

Прямой контакт

У нас есть несколько вариантов доставки еды на дом. Первая – напрямую из ресторана. Заходите на страничку, выбираете понравившиеся блюда, оформляете заказ и ждете.

«У нас с этими заказами раз на раз не приходится, – рассказывает Елена. – Я частенько покупала еду в одном ресторанчике. Поначалу все шло прекрасно – красивые наборы, курьер приезжал вовремя. А потом началось. То опоздания, то еда вываливается и выливается из контейнеров. Звонили в ресторан, нам обещали все немедленно исправить, но… В общем, больше там не берем – я не знаю, на каком этапе кто ошибается, но это стало системой».

Вторая история позитивнее. «Мы не слишком часто пользуемся услугами заказа еды, но пару раз в год я устраиваю себе отдых, – делится Марина. – На Новый год и день рождения, который отмечаю с коллегами. Я сама не готовлю, заказываю еду в китайском ресторане. То ли везло, то ли действительно прекрасное обслуживание, но за много лет ни разу никаких проблем не возникало. Курьер приезжал всегда вовремя, заказанные блюда - с пылу с жару, ничего ниоткуда не выпадает. Один только минус – стало очень заметно, как уменьшились порции и как выросли цены».

Как правило, рестораны пользуются услугами служб доставки, с которыми сотрудничают. Свои водители имеются не у всех точек общепита – накладно. А если на одно время поступает несколько заказов, можно вообще порваться. Или же содержать несколько водителей. В любом случае, как правило, при определенной сумме заказа доставка на место бесплатна.

Службы доставки

Тут хорошо тем, кто любит выбирать. Потому что одна фирма может сотрудничать с парой десятков ресторанов. Заходите на их интернет-страничку и пропадаете: список заведений огромный, цены разные, блюда одно другого заманчивее.

«Я пользуюсь только одной службой доставки, они пока не подводили, как правило, успевают приехать в течение часа, – говорит Сергей. – Но вот ресторанчики выбираю разные. Иногда просто суши, иногда более серьезное заведение. Я как-то не поленился и подсчитал: около сорока предприятий общепита сотрудничают с «моими» курьерами – от пиццерий до достаточно дорогих ресторанов. В общем, мне нравится, хотя за доставку, если заказываю недорогой бизнес-ланч, приходится платить отдельно».

Курьерские фирмы удобны тем, что на сайтах, помимо общей информации, часто публикуются оповещения об акциях. Например, при заказе набора суши одного из ресторанов доставка бесплатна. Или же другой вариант: при стандартной цене доставки в 5 евро на выбор будет несколько заведений, стоимость доставки у которых окажется ниже.

Читайте статью целиком на mke.ee.