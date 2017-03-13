Вторник, 14. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Обед с доставкой на дом или в офис, сколько это стоит и где дешевле заказывать

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Сейчас сложно представить себе время, когда не было возможности заказать еду из ресторана с доставкой на дом в назначенное время. Нынче это решается буквально парой кликов – служб доставки полно, ресторанов тоже, остается только выбрать. А какими возможностями мы располагаем и где дешевле – выясняла «МК-Эстония».

Удобство доставки заключается в том, что, во‑первых, не нужно готовить, а во‑ вторых, не нужно никуда ходить. Вам все привезут к указанному времени, нужно будет только расплатиться с курьером. Или же оформить покупку в интернет-магазине и оплатить ее сразу.

Прямой контакт

У нас есть несколько вариантов доставки еды на дом. Первая – напрямую из ресторана. Заходите на страничку, выбираете понравившиеся блюда, оформляете заказ и ждете.

«У нас с этими заказами раз на раз не приходится, – рассказывает Елена. – Я частенько покупала еду в одном ресторанчике. Поначалу все шло прекрасно – красивые наборы, курьер приезжал вовремя. А потом началось. То опоздания, то еда вываливается и выливается из контейнеров. Звонили в ресторан, нам обещали все немедленно исправить, но… В общем, больше там не берем – я не знаю, на каком этапе кто ошибается, но это стало системой».

Вторая история позитивнее. «Мы не слишком часто пользуемся услугами заказа еды, но пару раз в год я устраиваю себе отдых, – делится Марина. – На Новый год и день рождения, который отмечаю с коллегами. Я сама не готовлю, заказываю еду в китайском ресторане. То ли везло, то ли действительно прекрасное обслуживание, но за много лет ни разу никаких проблем не возникало. Курьер приезжал всегда вовремя, заказанные блюда - с пылу с жару, ничего ниоткуда не выпадает. Один только минус – стало очень заметно, как уменьшились порции и как выросли цены».

Как правило, рестораны пользуются услугами служб доставки, с которыми сотрудничают. Свои водители имеются не у всех точек общепита – накладно. А если на одно время поступает несколько заказов, можно вообще порваться. Или же содержать несколько водителей. В любом случае, как правило, при определенной сумме заказа доставка на место бесплатна.

Службы доставки

Тут хорошо тем, кто любит выбирать. Потому что одна фирма может сотрудничать с парой десятков ресторанов. Заходите на их интернет-страничку и пропадаете: список заведений огромный, цены разные, блюда одно другого заманчивее.

«Я пользуюсь только одной службой доставки, они пока не подводили, как правило, успевают приехать в течение часа, – говорит Сергей. – Но вот ресторанчики выбираю разные. Иногда просто суши, иногда более серьезное заведение. Я как-то не поленился и подсчитал: около сорока предприятий общепита сотрудничают с «моими» курьерами – от пиццерий до достаточно дорогих ресторанов. В общем, мне нравится, хотя за доставку, если заказываю недорогой бизнес-ланч, приходится платить отдельно».

Курьерские фирмы удобны тем, что на сайтах, помимо общей информации, часто публикуются оповещения об акциях. Например, при заказе набора суши одного из ресторанов доставка бесплатна. Или же другой вариант: при стандартной цене доставки в 5 евро на выбор будет несколько заведений, стоимость доставки у которых окажется ниже.

Читайте статью целиком на mke.ee.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбизнес-ланчдоставкаобедобслуживаниеофисресторанрестораныслужбы доставки
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
русский театр
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
о беженцах

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:15
Tesla выпустит маленький кроссовер Model Y в 2018 году
13:15
Игорь Котюх. День родного языка, но какого?
13:14
Контроль рождаемости и стремление к красоте, возможно, стоят за эпидемией рака
13:13
Видео: дом превратился в глыбу льда после снежного шторма
13:12
Вера Брежнева в расстегнутом жакете засветила грудь (фото)
13:07
До и после: в этой квартире 40 лет не было ремонта
13:01
13 фруктов и овощей, в которых содержится больше всего ядовитых веществ
12:55
Россия - лидер по числу заключенных среди 45 стран Европы
12:51
В Турции при падении воздушных шаров пострадали более 40 человек
12:46
Аэробные упражнения способны обратить вспять процесс старения
12:46
Март Хельме: эстонский язык сейчас еще в большей опасности, чем в советское время
12:45
«Дорожные олени»: свежая видеонарезка о культуре вождения в Таллинне изумляет
12:41
IRL хочет положить конец бесплатному распространению таллиннских газет за пределами столицы
12:31
Видео: две девушки упали с гидроцикла и оказались на пути круизного лайнера
12:30
Десять признаков того, что ты одержима модой
12:20
Смотри Limon LIVE: популярные артисты Kiraz и DMS споют «На донышке» и представят клип «Вопреки»
12:14
Фото: угрожавший взорвать самолет местный русский активист предстал перед судом (2)
12:14
Фото: роскошные платья для невест
12:13
СМИ: «Зенит» готов продать Кокорина
12:01
Попавший в аварию поезд Elron будет находиться в ремонте около недели
Все новости
LimonЦеликом
«Дорожные олени»: свежая видеонарезка о культуре вождения в Таллинне изумляет

«Дорожные олени»: свежая видеонарезка о культуре вождения в Таллинне изумляет

Певица с инвалидностью, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию

Певица с инвалидностью, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию

Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

13:12
Вера Брежнева в расстегнутом жакете засветила грудь (фото)
12:20
Смотри Limon LIVE: популярные артисты Kiraz и DMS споют «На донышке» и представят клип «Вопреки»
12:00
Видео: Бритни Спирс показала идеальную фигуру в бикини
11:48
Иосиф Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в «Евровидении»
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

13:14
Контроль рождаемости и стремление к красоте, возможно, стоят за эпидемией рака
12:46
Аэробные упражнения способны обратить вспять процесс старения
12:30
Десять признаков того, что ты одержима модой
12:14
Фото: роскошные платья для невест
SportsЦеликом
СМИ: «Зенит» готов продать Кокорина

СМИ: «Зенит» готов продать Кокорина

Видео: в Кейптауне отменили велогонку, участников которой сдувало ветром

Видео: в Кейптауне отменили велогонку, участников которой сдувало ветром

WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы (1)

13. мар
Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне
ВпрокЦеликом
13 фруктов и овощей, в которых содержится больше всего ядовитых веществ

13 фруктов и овощей, в которых содержится больше всего ядовитых веществ

Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет? (1)

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть?

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть? (2)

13. мар
Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (3)
Погода
Видео: дом превратился в глыбу льда после снежного шторма

Видео: дом превратился в глыбу льда после снежного шторма

Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: угрожавший взорвать самолет местный русский активист предстал перед судом

Фото: угрожавший взорвать самолет местный русский активист предстал перед судом (2)

Небывалый случай в Эстонии: присяжному адвокату грозит арест

Небывалый случай в Эстонии: присяжному адвокату грозит арест (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
IRL хочет положить конец бесплатному распространению таллиннских газет за пределами столицы

IRL хочет положить конец бесплатному распространению таллиннских газет за пределами столицы

Зачем МуПо наручники?

Зачем МуПо наручники? (1)

Культура
Нырните в подсолнухи ван Гога!

Нырните в подсолнухи ван Гога!

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Самые читаемые
Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео
Мужчина потерял водительские права, а спустя 10 лет с него требуют 355 евро
Покупать квартиру в старом или в новом доме? Плюсы и минусы
Видео: молодые люди ни в грош не ставят эстонскую полицию
Фото: угрожавший взорвать самолет местный русский активист предстал перед судом(2)
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees