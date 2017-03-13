Марис Лаури: новая пенсионная система приведет к зарплатам в конверте

Член комиссии по социальным делам Лаури в своем запросе обратила внимание премьер-министра Юри Ратаса на то, людей с доходом выше среднего в будущем накажут более маленькими пенсиями.

“Не могу согласиться с тем, что первая пенсионная ступень будет зависеть только от отработанного стажа. С точки зрения жизнеспособности, изменения в пенсионной системе неизбежы, но нынешние реформы в правительстве недостаточно проанализированы и их не обсуждали с заинтересованными группами”, - сказала Лаури.

Аналитик отметила, что подобный подход благоприятствует выплате зарплат в конверте, поскольку размер зарплаты не существенен при расчете пенсии.

“Многие люди рассчитывали, что их пенсия будет зависеть от зарплаты и на первой пенсионной ступени. У нас есть люди, у которых нет второй пенсионной ступени и дополнительных гарантий”, - добавила Лаури.