Почему в Эстонии до сих пор актуальны кнопочные телефоны?

Учитывая возрождение давнего хита продаж Nokia 3310 в новом обличье, сейчас самое время вспомнить ключевые преимущества кнопочных мобильных телефонов. Постараемся понять, почему в наши дни многие люди еще предпочитают кнопочные аппараты гораздо более функциональным смартфонам.

Заведующая маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн говорит, что кнопочный телефон часто покупают в дополнение к уже имеющемуся смартфону. «Влагозащищенных смартфонов существует много, но стильный тонкий корпус не всегда защитит начинку выскользнувшего из рук "умного" аппарата при ударе о землю. Смартфон иногда становится скорее модным аксессуаром, радуя своим элегантным дизайном, а для спокойного совершения звонков в любых ситуациях такой пользователь имеет недорогой и выносливый кнопочный аппарат».

Поэтому кнопочные телефоны сейчас востребованы не только среди пожилых людей. О приобретении такого незамысловатого аппарата стоит задуматься и человеку, ведущему активный образ жизни или желающему интенсивно пользоваться лишь главной функцией телефона – совершать и принимать звонки.

Конкретные преимущества кнопочных телефонов:

1. Вместо смартфона в сложных ситуациях

Смартфон сегодня – не только инструмент, но и украшение. К тому же новейшие смартфоны – удовольствие не из дешевых. Волей-неволей возникают ситуации, в которых не хочется использовать и даже просто иметь при себе шикарный смартфон, но нужно оставаться на связи. Например, спортсмену, механику или рыбаку нет смысла заниматься своим делом, держа в кармане смартфон стоимостью почти в тысячу евро. На выручку приходит простой кнопочный мобильник, поломка или утеря которого не приведет к крупным затратам.

2. Дольше работает без подзарядки

Поскольку кнопочные телефоны имеют более скромную начинку и ограниченную функциональность, их аккумуляторы гораздо дольше держат заряд. Нередко разница составляет несколько дней в пользу кнопочного аппарата. Заявлено, что аккумулятор новой инкарнации Nokia 3310 обеспечивает до месяца работы в режиме ожидания и 22 часа в режиме разговора. В походах и экстремальных ситуациях такая длительная работа телефона без подзарядки может сыграть важнейшую роль.

3. Отдых от смартфонных нагрузок

Кнопочный телефон не только прочен, но и позволяет пользователю отключиться на время от чрезмерно насыщенного сетевого образа жизни. Многие путешественники в наши дни специально берут с собой только кнопочный аппарат, чтобы побороть искушение заняться на отдыхе работой или погрузится вместо теплого моря в социальные сети. Тем более что при краже простого мобильного телефона в чужой стране не так обидно, ведь на его покупку было потрачено мало денег.

4. Запасной телефон всегда под рукой

Кнопочный аппарат удобно использовать в качестве запасного телефона – на случай, если смартфон сломается или потеряется. Даже если смартфон находится несколько дней в починке, очень удобно взять отложенный в ящик кнопочный мобильный телефон и продолжать звонить. Таким образом пользователь не пропустит ни одного важного звонка! Новый и надежный кнопочный телефон стоит сегодня в среднем уже меньше 50 евро. Например, обновленный Nokia 3310 обойдется всего в 49 евро.

5. Повышенный уровень личной безопасности

Некоторые скептические пользователи предпочитают кнопочные телефоны ради своей безопасности. Смартфоны самостоятельно собирают данные о действиях пользователей в целях эффективного развития популярных услуг. Кнопочные телефоны не способны собирать пользовательскую информацию и отправлять ее куда-то, поскольку у них упрощенная операционная система без интернет-доступа. К тому же кнопочные аппараты не показывают рекламу и назойливые оповещения об активности друзей в социальных сетях.

6. Возвращение к реальному общению

Наступила эпоха смарт-устройств, и мы все чаще общаемся через социальные сети вместо того, чтобы встречаться лицом к лицу или даже просто звонить друг другу. Самые неистовые пользователи смартфонов выработали у себя условный рефлекс – звук оповещения или мигание индикатора на смартфоне мгновенно отвлекает человека, и он может проигнорировать даже самую важную информацию в кругу коллег или друзей.