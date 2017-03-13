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Praxis: трудоспособное население Эстонии страдает из-за проблем со здоровьем

Rus.Postimees.ee
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Из проведенного центром политических исследований Praxis по заказу Государственной канцелярии и Министерства социальных дел анализа явствует, что достижение главных целей политики Эстонии в области здоровья идет не совсем гладко. Рост средней продолжительности жизни эстоноземельца замедлился, а количество лет, прожитых в полном здравии, не только не увеличилось, а, напротив, уменьшилось. За 2009-2016 годы этот показатель снизился у мужчин на 1,4 года, а у женщин ‒ на 3 года.

Целью политики Эстонии в области здоровья является увеличение как средней продолжительности жизни, так и количества прожитых в полном здравии лет. Если в 2009 году женщины Эстонии не знали проблем со здоровьем в среднем до 59, а мужчины - до 55 лет, то к настоящему времени эти показатели упали у женщин до 56, а у мужчин ‒ до 53,6. Средняя ожидаемая продолжительность жизни, составляющая 82 года у женщин и 73 года у мужчин, повысилась за счет снижения смертности: продолжительность жизни увеличивает не здоровье, а то, что благодаря более эффективным методам лечения больные стали жить дольше.

«Снижение количества лет, прожитых без проблем со здоровьем, ‒ это, несомненно, тревожный сигнал для страдающей от нехватки рабочих рук Эстонии с ее стареющим населением. Важно, чтобы жители нашей страны как можно дольше не испытывали проблем со здоровьем, сохраняя свою трудоспособность и качество жизни и оставаясь на рынке труда также в почтенном возрасте», ‒ констатирует аналитик Praxis в сфере политики здоровья Лаура Аабен.

На наличие серьезных проблем со здоровьем указывает и то обстоятельство, что рынок труда теряет ежегодно приблизительно 14 000 людей в трудоспособном возрасте от 16 до 59 лет, у которых диагностируют первичную постоянную нетрудоспособность.

Особую озабоченность вызывает то, что в повседневной жизни проблемы со здоровьем начинают испытывать все более молодые люди ‒ заметнее всего увеличилась доля таких людей среди тех, кому нет еще и 35 лет. С одной стороны, это связано с ростом хронических заболеваний в более молодых возрастных группах, с другой ‒ все большую роль в качестве причин нетрудоспособности начинают играть психические расстройства. В 2015 году постоянную нетрудоспособность в связи с психическими расстройствами получили 2300 человек, большинству из которых не исполнилось 44 лет.

Хотя анализ развития здоровья населения Эстонии позволяет говорить о серьезных проблемах, он выявляет и такие сферы, в которых в 2009-2016 годах произошли изменения к лучшему: смертность от травм сократилась на треть, увеличилась продолжительность жизни онкологических больных, снизилось распространение ВИЧ в группах существенного риска, изменились в лучшую сторону показатели курения и потребления алкоголя. «Это весьма значительные успехи, достигнутые благодаря эффективной политике, таким мерам, как, например, государственная стратегия в области ВИЧ и „зеленые книги“ по алкогольной и табачной политике. В них обозначены конкретные цели, что помогает более целенаправленно двигаться к их достижению», ‒ комментирует Аабен.

Чтобы дать очередной импульс улучшению показателей в области здоровья, проведенный Praxis анализ рекомендует существенно улучшить стратегическое управление политикой в данной сфере. Всеобъемлющая программа развития здоровья населения хоть и объединяет деятельность в различных областях, начиная от качества воздуха в помещениях и профилактики инфекционных заболеваний и заканчивая скрининговыми исследованиями рака и потреблением в пищу фруктов и овощей, однако она не выполнила изначально отведенную ей роль инструмента управления общегосударственной политикой в области здоровья. «За обилием направлений деятельности теряются приоритеты, поэтому мы рекомендуем акцентировать внимание на наиболее важных сферах, таких как сердечные заболевания, рак и психическое здоровье. В качестве неотъемлемой части здорового образа жизни приоритетное внимание должно быть уделено снижению избыточного веса и повышению физической активности, необходимо также продолжать активно претворять в жизнь задачи алкогольной, табачной и наркополитики», ‒ отметила Аабен.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здоровья Марис Йессе, Эстонии, численность населения трудоспособного возраста в которой уменьшается, требуются как можно более здоровые люди. «Сохранение здоровья и трудоспособности людей ‒ это забота не только Министерства социальных дел или министра здоровья и труда. При планировании государственной политики в любой сфере жизни необходимо учитывать, как эта политика скажется на здоровье населения», ‒ заявила Йессе.

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