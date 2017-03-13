WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Швеции может потребовать от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и Международного олимпийского комитета (МОК) ужесточить правила применения спортсменами препаратов от астмы.

«Моя жена, например, астматик, но она играет в гольф, хоть и на любительском уровне. У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для России стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства», - сказал Риди.

Вместе с тем глава WADA признал, что система терапевтических исключений требует небольшой коррекции. «Может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому, мне кажется, ее нужно сделать более жесткой, подключить больше независимых медицинских экспертов», - отметил он.

В августе в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и двукратного обладателя Кубка мира Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.