Фото-парадокс: светлая квартира в... подвале

Обычно квартиры в цокольных этажах не могут похвастаться обилием света. В этой однокомнатной квартире его полно.

Благодаря трем окнам и светлой штукатурке жилье получилось светлое и приятное. Ощущения хорошей освещенности добавляют светлый деревянный пол, а также мебель и детали интерьера, выдержанные в желтоватых тонах.

Фото: KV.EE

Квартира состоит из гостиной и открытой кухни. Уголок с душевой кабиной и раковиной отделен от жилого пространства занавеской, но туалет все-таки имеет дверь, что немаловажно.

Фото: KV.EE

Площадь квартиры - 31,7 квадратных метров. Дом - деревянный, постройки 1939 года.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фотографии, информация, а также план квартиры, что немаловажно, находятся на странице KV.EE!