Фото-парадокс: светлая квартира в... подвале

Обычно квартиры в цокольных этажах не могут похвастаться обилием света. В этой однокомнатной квартире его полно.
Благодаря трем окнам и светлой штукатурке жилье получилось светлое и приятное. Ощущения хорошей освещенности добавляют светлый деревянный пол, а также мебель и детали интерьера, выдержанные в желтоватых тонах.
Фото: KV.EE
Квартира состоит из гостиной и открытой кухни. Уголок с душевой кабиной и раковиной отделен от жилого пространства занавеской, но туалет все-таки имеет дверь, что немаловажно.
Фото: KV.EE
Площадь квартиры - 31,7 квадратных метров. Дом - деревянный, постройки 1939 года.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фотографии, информация, а также план квартиры, что немаловажно, находятся на странице KV.EE!