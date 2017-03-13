Мужчина потерял водительские права, а спустя 10 лет с него требуют 355 евро

Дело в том, что Александр на днях получил «письмо счастья» от коллекторской конторы под названием «Sergel» в котором было сказано, что мужчина должен 355 евро мобильному оператору «БИТЕ», пишет Rus.Tvnet.

В ходе собственного небольшого расследования, Александр выяснил, что договор с мобильным оператором, якобы, был заключен аж в 2007 году, то есть 10 лет назад.

«Позвонил в "Бите" и попросил прислать мне на электронную почту все документы подтверждающие это, - написал Александр в социальной сети Facebook. - Мне прислали и я увидел, что подпись - не моя, адрес по которому высылали счета - мне не знаком. Да, ксерокопия моих автоправ, но фотография на них не моя! При внимательном рассмотрении видно, что просто на мою фотографию положили или наклеили фото другого человека и сделали копию. Повторяю, это видно даже на копии!».

И тут мужчина вспомнил, что 10 лет назад, он потерял водительские права, но сразу же получил другие.

Александр уже обратился в правоохранительные органы, чтобы распутать этот клубок и снять с себя трехзначный долг.