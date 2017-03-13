Латвия составила список иностранцев, которых не пустят в страну в день памяти «Ваффен СС»

«Я воздержусь от того, чтобы конкретизировать, но могу подтвердить, что запрет на въезд применяется ко всем иностранцам, о которых правоохранительные органы получили информацию, что они создают угрозу национальной безопасности», - заявил он информагентству LETA.

16 марта в республике неофициально считается днем памяти латышского легиона «Ваффен СС», две дивизии которого были созданы здесь в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Впоследствии из-за крайне резкой реакции в России и на Западе в стране было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что не примет участие в публичных мероприятиях, посвященных дню памяти латышского легиона «Ваффен СС», а также призвал к этому других министров правительства. При этом большинство входящих в правительство министров, представляющих национальное объединение «Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», намерены принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, где находится захоронение латышских легионеров. При этом министр юстиции Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы в Риге, но «в свободное от работы время», заявил ранее агентству LETA пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

В текущем году в Риге 16 марта пройдут как акции радикально настроенных организаций, так и антифашистов. Последние будут организованы Латвийским антифашистским комитетом и организацией «За независимую Латвию» и пройдут у памятника Свободы в Риге, а также около посольства Германии.

Организация ветеранов легиона «Даугавские ястребы в Латвии» намерена провести в центре столицы традиционное шествие бывших легионеров и их молодых сторонников к памятнику Свободы. На площади у монумента также должно состояться собрание «Общества в поддержку национальных воинов».