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Латвия составила список иностранцев, которых не пустят в страну в день памяти «Ваффен СС»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Латвия составила черный список иностранцев, которых не пустят в страну для участия в публичных мероприятиях, посвященных дню памяти латышского легиона «Ваффен СС» в Риге 16 марта. Об этом во вторник сообщил глава МВД балтийской республики Рихардс Козловскис, передает ТАСС.

«Я воздержусь от того, чтобы конкретизировать, но могу подтвердить, что запрет на въезд применяется ко всем иностранцам, о которых правоохранительные органы получили информацию, что они создают угрозу национальной безопасности», - заявил он информагентству LETA.

16 марта в республике неофициально считается днем памяти латышского легиона «Ваффен СС», две дивизии которого были созданы здесь в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Впоследствии из-за крайне резкой реакции в России и на Западе в стране было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что не примет участие в публичных мероприятиях, посвященных дню памяти латышского легиона «Ваффен СС», а также призвал к этому других министров правительства. При этом большинство входящих в правительство министров, представляющих национальное объединение «Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии», намерены принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, где находится захоронение латышских легионеров. При этом министр юстиции Дзинтарс Расначс все-таки возложит цветы к памятнику Свободы в Риге, но «в свободное от работы время», заявил ранее агентству LETA пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс.

В текущем году в Риге 16 марта пройдут как акции радикально настроенных организаций, так и антифашистов. Последние будут организованы Латвийским антифашистским комитетом и организацией «За независимую Латвию» и пройдут у памятника Свободы в Риге, а также около посольства Германии.

Организация ветеранов легиона «Даугавские ястребы в Латвии» намерена провести в центре столицы традиционное шествие бывших легионеров и их молодых сторонников к памятнику Свободы. На площади у монумента также должно состояться собрание «Общества в поддержку национальных воинов».

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