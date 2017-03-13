Зачем МуПо наручники?

Поправки, которые позволят чиновникам самоуправлений использовать силу, нужно внести в целый ряд законов. Слово «наручники» выдрано из данного контекста и изжило себя. Говорят, что контролеры, проверяющие билеты в общественном транспорте, получат право заковывать зайцев в наручники.

На самом деле, речь идет о праве на применение силы, о которой говорят постоянно, упоминая безбилетников. Например, для того, чтобы вывести зайца из автобуса, пригласить его в машину контролеров, а если он отказывается, то немного ему помочь. А до наручников дело может дойти в том случае, если этот человек становится агрессивным и может стать опасным как для себя, так и для окружающих.

Сейчас у МуПо такого права нет. Этих деятелей высаживают из автобуса таким образом, что водитель сообщает, что не поедет дальше до тех пор, пока безбилетный пассажир не выйдет. Но тогда он может просто спокойно уйти. Если мы звоним в полицию, то когда еще патруль приедет? Хорошо, если зайца еще видно, но если он уже затерялся между домами, то и поделать ничего нельзя.

Да и нагрузка полиции такова, что без особой причины их и беспокоить не хочется. А если быть честными, то в последнее время мы перестали их вызывать, потому что неудобно. Из-за одного зайца, у которого 12 или 16 штрафов, вызывать патруль и просить помощи – это слишком. Но просто отпускать безбилетника, это нечестно по отношению к жителям города и другим пассажирам, которые оплачивают проезд.

Какой-нибудь юрист скажет, что нужно оставить право использовать наручники и силу только для полиции, не нужно расширять круг. Но на самом деле, этот круг уже и так расширен. Охранники могут использовать силу, помощники полицейских тоже. Инспекторы по охране окружающей среды, тюремные чиновники, даже спасатели. Если, например, на месте пожара кто-то становится агрессивным, то и пожарные могут воспользоваться наручниками. Но только в том случае, если человек опасен. При первой же возможности его нужно освободить.

Другое дело – транспортировка пьяных. Каждый месяц в среднем 400-500 человек попадают в вытрезвитель. Их транспортировка отнимает большие ресурсы полиции, поскольку даже скорая помощь не может доставить пьяницу на вытрезвление. Если бы сейчас у местного самоуправления было право их возить, то это снизило бы нагрузку на полицию. И тут могут потребоваться наручники, поскольку время от времени доставляемые на вытрезвление люди могут неожиданно становиться крайне агрессивными.

Сама МуПо никого в вытрезвитель доставить не может. Например, звонит гражданин и сообщает, что на лавке в парке Таммсааре спит явно пьяный человек. Наши работники выезжают на место, констатируют факт, что, да, он – пьян. Пытаются его поднять, человек мычит что-то в ответ. Вызывают скорую помощь – а вдруг тут что-то опасное? Скорая приезжает на место и определяет: человек здоров, как бык, но упился до чертиков. Тогда на место вызывается полиция, которая заталкивает пьяницу в машину и отвозит его в вытрезвитель. Там его еще раз осматривает медик, и выпивоху отправляют на вытрезвление.