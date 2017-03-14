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Хельмен Кютт: новый индекс пенсии повысит доходы 417 500 пенсионеров

Rus.Postimees.ee
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Пенсионеры. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

«Это, может быть, и небольшое повышение. Однако мы последовательно продолжаем двигаться в сторону улучшения уровня жизни старшего поколения», - прокомментировала одобренную в правительстве индексацию пенсий председатель парламентской комиссии по социальным делам, вице-председатель социал-демократов Хельмен Кютт.

«От этого выиграют 417 500 пенсионеров, в том числе и пенсионеры по нетрудоспособности и пенсионеры по потере кормильца. Также, например, ежемесячный бюджет пенсионеров с 44-летним стажем с апреля увеличится на 40 евро», - говорит Хельмен Кютт.

«И, что особенно важно, по-прежнему действует изменение, которое я сама поддерживала будучи министром социальных дел, согласно которому, средняя пенсия (сейчас она составляет 416 евро) не облагается налогом», - сказала Кютт.

«Со следующего года не облагается налогом доход размером до 500 евро, в том числе и пенсии. Это принципиальное изменение в налоговой политике, которое стало возможным благодаря новому правительству социал-демократов, центристов и отечественников. Реформисты же были всегда категорически против подобных шагов».

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