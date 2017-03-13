Главы полиции из пяти стран встретятся в Эстонии для обсуждения важных вопросов безопасности

По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Эльмара Вахера, ежегодная встреча является отличной возможностью поделиться лучшим опытом и построить планы на будущее, сообщил во вторник пресс-секретарь департамента.

«Преступность не имеет границ и не различает разные государственные учреждения. Наши общие действия, готовность и умение реагировать в кризисных ситуациях представляют крайнюю важность для создания стабильности и безопасности в наших странах. Равномерное сотрудничество — это ключ к победе. Мы должны быть уверены в том, что сможем при необходимости положиться друг на друга», - сказал Вахер.

Вахер отмечает ряд положительных тенденций. «Наше сотрудничество переходит на все более практический уровень, последовательно переходит на уровень на префектур и бюро. Следователи уголовной полиции общаются напрямую со своими коллегами из соседних стран, чтобы предотвратить какое-либо преступление или быстро задержать преступника. Пограничники общаются друг с другом, чтобы задерживать нарушителей границы. Чем теснее это сотрудничество, тем оперативнее и результативнее борьба с трансграничной преступностью», - сказал он.

Во время продолжающихся два дня переговоров обсуждаются интеграция иностранцев в общество, борьба с трансграничной преступностью и проблемы подразделений быстрого реагирования. В число тем входят также председательство в ЕС и ответственность, которая в этой связи ляжет на плечи Эстонии.

План сотрудничества Эстония - Финляндия - Швеция - Латвия - Литва был заключен в феврале 2015 года в Литве.