Суд ЕС разрешил вводить запреты на ношение хиджаба на работе

14. Март 2017 11:48
Европейский суд юстиции подтвердил право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе хиджабы (женский головной платок у мусульман) и другие "видимые символы религиозной принадлежности". Об этом говорится в опубликованном во вторник решении суда, пишет ТАСС.
"Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности не являются прямой дискриминацией", - говорится в решении суда.
Суд подтвердил, что такие запреты не нарушают нормы ЕС.
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