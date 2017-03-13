Вторник, 14. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Суд ЕС разрешил вводить запреты на ношение хиджаба на работе

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Европейский суд юстиции подтвердил право работодателей вводить правила, запрещающие служащим носить на работе хиджабы (женский головной платок у мусульман) и другие "видимые символы религиозной принадлежности". Об этом говорится в опубликованном во вторник решении суда, пишет ТАСС.

"Нормы внутреннего распорядка, запрещающие ношение в рабочих помещениях видимых символов политической, религиозной или идеологической принадлежности не являются прямой дискриминацией", - говорится в решении суда.

Суд подтвердил, что такие запреты не нарушают нормы ЕС.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевропейский судзапретработахиджаб
По теме
Скандал у соседей: посла ОАЭ оскорбили в аэропорту Риги

Скандал у соседей: посла ОАЭ оскорбили в аэропорту Риги 1

МИД Латвии получил ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету после того, как сотрудники рижского аэропорта оскорбили посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханану Халфану Обайду Али аль-Мадани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латвийский МИД. 
В Норвегии судят парикмахера за отказ обслуживать женщину в хиджабе

В Норвегии судят парикмахера за отказ обслуживать женщину в хиджабе 4

Первый судебный процесс по делу о дискриминации мусульманки в хиджабе открылся в Норвегии. Владелица парикмахерской Мерет Ходне объяснила свой отказ обслуживать женщину в хиджабе боязнью мусульманок в платках. Таранд: если можно носить георгиевскую ленточку, то с какой стати запрещать хиджаб

Таранд: если можно носить георгиевскую ленточку, то с какой стати запрещать хиджаб

Споры о запрете ношения хиджаба, вспыхнувшие в Эстонии на фоне информации о приеме 170 беженцев в течение нескольких лет, довольно смешны, сказал депутат Европарламента Индрек Таранд в интервью "Радио 4", передает rus.err.ee.   Министр юстиции: введение запрета на ношение хиджаба потребовало бы изменения закона

Министр юстиции: введение запрета на ношение хиджаба потребовало бы изменения закона

Министр юстиции Урмас Рейнсалу согласен со своим однопартийцем, министром социальной защиты Маргусом Цахкна, что перед приемом беженцев следовало бы провести общественную дискуссию — подходит ли для нашего культурного пространства появление на улицах людей с закрытым лицом, и не будет ли это являться угрозой безопасности, но нынешнее законодательство не предусматривает запрета на ношение закрывающей лицо одежды, пишет rus.err.ee.
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
русский театр
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
о беженцах
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:48
Nordea угрожает уйти из Швеции
11:48
Суд ЕС разрешил вводить запреты на ношение хиджаба на работе
11:48
Иосиф Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в «Евровидении»
11:45
Галерея: магазин Goldtime показал новинки
11:42
Главы полиции из пяти стран встретятся в Эстонии для обсуждения важных вопросов безопасности
11:39
Хельмен Кютт: новый индекс пенсии повысит доходы 417 500 пенсионеров
11:37
Зачем МуПо наручники?
11:30
Стрельба в латышской школе: мужчина открыл огонь на встрече выпускников
11:30
Латвия составила список иностранцев, которых не пустят в страну в день памяти «Ваффен СС»
11:25
Такое вообще возможно? Житель США выиграл в лотерею 435 миллионов долларов
11:25
СМИ: Вашингтон планирует вполовину сократить финансирование ООН
11:24
Фото-парадокс: светлая квартира в... подвале
11:23
Почему болит грудь: причины и как с этим бороться
11:21
Обилие торговых центров в Эстонии задирает цены
11:13
Мужчина потерял водительские права, а спустя 10 лет с него требуют 355 евро
11:07
Невероятная история любви Юлии Самойловой: что известно о женихе певицы?
11:07
Покупать квартиру в старом или в новом доме? Плюсы и минусы
11:03
WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы
10:56
Никита Джигурда выступит на «Евровидении» в Киеве
10:53
Praxis: трудоспособное население Эстонии страдает из-за проблем со здоровьем
Все новости
LimonЦеликом
Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео

Шесть повседневных вещей, вызывающих онкологию. Вот как можно обезопасить себя!

Шесть повседневных вещей, вызывающих онкологию. Вот как можно обезопасить себя! (1)

Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию

Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию

11:48
Иосиф Кобзон выступил против участия Юлии Самойловой в «Евровидении»
11:25
Такое вообще возможно? Житель США выиграл в лотерею 435 миллионов долларов
11:07
Невероятная история любви Юлии Самойловой: что известно о женихе певицы?
10:56
Никита Джигурда выступит на «Евровидении» в Киеве
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

11:45
Галерея: магазин Goldtime показал новинки
11:23
Почему болит грудь: причины и как с этим бороться
13. мар
Утюжок для выпрямления волос: как выбрать
13. мар
Лучшие из лучших: названы самые влиятельные бренды мира
SportsЦеликом
WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Финский «Йокерит» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на

Отт Тянак все еще может занять место на подиуме на "Ралли Мексики"

13. мар
"Барселона" оценила преданность Лионеля Месси в 40 миллионов евро
ВпрокЦеликом
Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Нюансы досрочной пенсии: почему некоторым положены льготы и компенсации, а некоторым нет?

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть?

Видео, которое откроет вам глаза: что остается от Coca-Cola, если ее разогреть? (2)

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (3)

13. мар
Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне? (1)
Погода
Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Во вторник в Эстонии будет пасмурно, но тепло

Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Видео: почему вулкан извергает синюю лаву?

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Небывалый случай в Эстонии: присяжному адвокату грозит арест

Небывалый случай в Эстонии: присяжному адвокату грозит арест

В Нарве орудует серийный поджигатель мусорных контейнеров?

В Нарве орудует серийный поджигатель мусорных контейнеров?

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Зачем МуПо наручники?

Зачем МуПо наручники?

Центристы передадут Таллинну бренды «Столица» и Pealinn

Центристы передадут Таллинну бренды «Столица» и Pealinn

Культура
Нырните в подсолнухи ван Гога!

Нырните в подсолнухи ван Гога!

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

In memoriam. Борис Штейн (1933 - 2017)

Самые читаемые
Небывалый случай в Эстонии: присяжному адвокату грозит арест
Последние минуты жизни сына Андрея Разина попали на видео
Сравниваем цены в Ласнамяэ: 26 000 евро за квартиру - это как?
Певица-колясочница, которая представит Россию на «Евровидении-2017», объявила об отъезде в Финляндию
Видео: молодые люди ни в грош не ставят эстонскую полицию
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Русскоязычный активист Эстонии угрожал взорвать немецкий самолет(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
Bалюта
USD
0,938 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 13.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees