Суд ЕС разрешил вводить запреты на ношение хиджаба на работе

МИД Латвии получил ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету после того, как сотрудники рижского аэропорта оскорбили посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханану Халфану Обайду Али аль-Мадани. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латвийский МИД.

В Норвегии судят парикмахера за отказ обслуживать женщину в хиджабе

Первый судебный процесс по делу о дискриминации мусульманки в хиджабе открылся в Норвегии. Владелица парикмахерской Мерет Ходне объяснила свой отказ обслуживать женщину в хиджабе боязнью мусульманок в платках.

Таранд: если можно носить георгиевскую ленточку, то с какой стати запрещать хиджаб

Споры о запрете ношения хиджаба, вспыхнувшие в Эстонии на фоне информации о приеме 170 беженцев в течение нескольких лет, довольно смешны, сказал депутат Европарламента Индрек Таранд в интервью "Радио 4", передает rus.err.ee.

Министр юстиции: введение запрета на ношение хиджаба потребовало бы изменения закона

Министр юстиции Урмас Рейнсалу согласен со своим однопартийцем, министром социальной защиты Маргусом Цахкна, что перед приемом беженцев следовало бы провести общественную дискуссию — подходит ли для нашего культурного пространства появление на улицах людей с закрытым лицом, и не будет ли это являться угрозой безопасности, но нынешнее законодательство не предусматривает запрета на ношение закрывающей лицо одежды, пишет rus.err.ee.