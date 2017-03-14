Nordea угрожает уйти из Швеции

В интервью шведской газете Dagens Industri руководитель Nordea Каспер вон Коскулль признал, что вероятность переезда очень велика, передает Business Insider.

В начале года шведское правительство предложило внести поправки, которые увеличили бы налоги на рабочую силу в финансовом секторе на 15%. От этого плана правительство впоследствии отказалось, но внесло новые предложения, согласно которым банки должны вносить больший вклад в новый кризисный фонд. Банки, однако, этой перспективе отнюдь не рады.

Если правительство реализует свой план, по словам вон Коскулля, переезд весьма вероятен. Если сегодня банк платит около полумиллиарда крон налогов, то, согласно предложениям, налоговая нагрузка к 2019 году вырастет до 6 миллиардов крон, т.е. до 600 миллионов евро. Вон Коскулль не стал уточнять, куда банк планирует переехать.