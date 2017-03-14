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Видео: в Кейптауне отменили велогонку, участников которой сдувало ветром

Sports.ee
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Велогонка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Karli Saul

Организаторы велогонки Cape Town Cycle Tour в южноафриканском Кейптауне отменили соревнования по причине порывистого ветра, из-за которого участники не могли даже сесть на велосипеды.

В 40-й по счету гонке зарегистрировались 35 тысяч спортсменов. Решение об отмене мероприятия было принято организаторами из-за слишком высокого риска травм и смертельных исходов по ходу гонки, сообщает пресс-служба турнира.

Скорость ветра 12 марта в Кейптауне достигала 46 км/ч. Накануне в пригороде сильный ветер разрушил около 3,5 тысячи домов. Спасатели организовали укрытия для 15 тысяч пострадавших, пишет newsru.com.

На южном побережье Африки с осени до середины весны дует сильный ветер, который местные жители называют Cape Doctor. Среди них распространено поверье, что ветер очищает город от загрязнений и инфекций.

В 2009 году на Cape Town Cycle Tour поднялся ветер со скоростью 60 км/ч. Организаторам тогда тоже пришлось отменить заезд.

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