Видео: в Кейптауне отменили велогонку, участников которой сдувало ветром

В 40-й по счету гонке зарегистрировались 35 тысяч спортсменов. Решение об отмене мероприятия было принято организаторами из-за слишком высокого риска травм и смертельных исходов по ходу гонки, сообщает пресс-служба турнира .

Скорость ветра 12 марта в Кейптауне достигала 46 км/ч. Накануне в пригороде сильный ветер разрушил около 3,5 тысячи домов. Спасатели организовали укрытия для 15 тысяч пострадавших, пишет newsru.com.

На южном побережье Африки с осени до середины весны дует сильный ветер, который местные жители называют Cape Doctor. Среди них распространено поверье, что ветер очищает город от загрязнений и инфекций.

В 2009 году на Cape Town Cycle Tour поднялся ветер со скоростью 60 км/ч. Организаторам тогда тоже пришлось отменить заезд.

Some of these cyclists' bikes almost got blown way by the strong winds that wreaked havoc on a race in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/vyaAH27yPu