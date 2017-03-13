СМИ: «Зенит» готов продать Кокорина

Отмечается, что сине-бело-голубые могут отпустить игрока за €6–7 млн, пишет gazeta.ru.

В феврале спортсмен попал в очередной скандал, когда стало известно о его езде по встречной полосе. Накануне был объявлен состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи, нападающего в нем не оказалось.