Фото: угрожавшего взорвать самолет местного русского активиста приговорили к шоковому заключению

В рамках согласительного производства суд признал 33-летнего Владислава Пяллинга виновным в серьезном нарушении общественного порядка и приговорил его к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, из которых ему придется реально провести за решеткой лишь четыре месяца, а оставшуюся часть наказания - условно. Также мужчине был назначен испытательный срок в три года и шесть месяцев. Днем начала отбытия тюремного заключения считается 2 февраля, когда Пяллинг был задержан.

На то, чтобы поймать Пяллинга, у КАПО ушло более полугода. Мужчина говорил по-английски и, хотя он звонил с местного мобильного номера с территории Эстонии, установить его личность оказалось нелегко.

Пяллинг предпринял все, чтобы его личность не была установлена. Затруднялось дело и тем, что звонок был сделан из густонаселенного жилого района.

2 февраля живущий в Таллинне Пяллинг был задержан, он признал свою вину. По постановлению суда он был взят под стражу на срок до шести месяцев. Мотивы Пяллинга ведущая следствие Госпрокуратура не обнародует.

Сегодня в полдень он предстал перед судом в порядке упрощенного производства по обвинению в тяжком нарушении общественного порядка, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.