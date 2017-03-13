Фото: угрожавший взорвать самолет местный русский активист предстал перед судом

На то, чтобы поймать Пяллинга, у КАПО ушло более полугода. Мужчина говорил по-английски и, хотя он звонил с местного мобильного номера с территории Эстонии, установить его личность оказалось нелегко.

Пяллинг сделал все, чтобы его личность не была установлена. Затруднялось дело тем, что звонок был сделан из густонаселенного жилого района.

2 февраля живущий в Таллинне Пяллинг был задержан, он признал свою вину. По разрешению суда, он был взят под стражу на срок до шести месяцев. Мотивы мужчины ведущая следствие Госпрокуратура не обнародует.

Сегодня в полдень мужчина предстал перед судом в порядке упрощенного производства по обвинению в тяжком нарушении общественного порядка, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.