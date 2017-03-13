Видео: две девушки упали с гидроцикла и оказались на пути круизного лайнера

Во Флориде 19-летняя и 20-летняя девушки катались на гидроцикле рядом с портом Канаверал. Но их транспорт перевернулся и девушки упали в воду, сообщает Postimees со ссылкой на news.com.au.

В то же время по портовому каналу двигалось 118-тонное круизное судно Carnival Magic, а упавшие в воду девушки оказались у него на пути. Капитан корабля заметил двух людей в воде и сообщил об этом полицейскому патрулю. Из-за небольшой ширины канала судну негде было совершить маневр, но удалось немного изменить направление.

Полицейский катер успел подъехать вовремя и полицейские вытащили девушек из воды.

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