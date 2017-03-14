IRL хочет положить конец бесплатному распространению таллиннских газет за пределами столицы

Во вторник, 14 марта, член фракции IRL Таллиннского городского собрания Кайдо Кукк передал на рассмотрение столичных властей законопроект, с помощью которого он хочет положить конец бесплатному распространению таллиннских печатных изданий за пределами столицы.
Пора положить конец трате городских денег на пропаганду Центристской партии. Таллинн не должен обеспечивать информацией всю Эстонию за счет городской казны. Город должен обеспечивать столичных жителей объективными данными», - сказал Кукк.
В настоящее время до 30 процентов тиража газеты «Столица» и 15 процентов тиража Pealinn уходит за пределы Таллинна. И все это оплачивается из столичной казны.
«Если жители Нарвы или Выру хотят выписывать столичные печатные издания, они должны быть готовы платить определенную цену, чтобы покрыть расходы на печать и доставку. Это не должно происходить за счет столичных налогоплательщиков», - отметил Кукк.
Кукк добавил, что большая часть газетных статьей доступна на их домашней страничке. Это значит, что люди могут получать информацию о происходящем в столице вне зависимости от места их проживания.
«Ежегодно почти 250 000 евро уходит на еженедельную доставку десятков тысяч экземпляров газет за пределы Таллинна. И эти расходы постоянно растут», - добавил Кукк.