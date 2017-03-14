Март Хельме: эстонский язык сейчас еще в большей опасности, чем в советское время

«Убаюкивающие высказывания многих политиков о том, что наш язык, будучи официальным языком Европейского союза, лучше защищен, чем когда-либо раньше, является заблуждением. Право обращаться в институты Европейского союза на эстонском языке с позиции жизнеспособности языка все-таки имеет третьестепенное значение. Наш язык защитит не армия переводчиков в Брюсселе, а его статус на родной земле», - сказал Хельме.

«Эстонский язык сейчас еще в большей опасности, чем в советское время, так как народ воспротивился проводимой Кремлем примитивной политике с позиции силы. Теперь, когда болезненный кнут Москвы заменили сладким пряником Брюсселя, мы видим, что наши механизмы защиты постепенно перестают функционировать. Правительство умудрилось подорвать позиции эстонского языка как в образовании, так и в вопросах ведения государственных дел и еще заявляет, что все это в наших интересах», - выразил возмущение политик.

По словам Хельме, политические события последнего времени говорят о том, что курс взят на многоязычное государство. «Рассмотрим недавние шаги правительства: смягчение языковых требований в школах, судах, на экзамене на ношение оружия. К общему списку можно добавить идею дать эстонское гражданство русским с серыми паспортами», - отметил Хельме.

«Также мы наблюдаем давление английского языка в эстоноязычных университетах и в науке. Все больше учебных программ становятся англоязычными с целью увеличения международной конкуренции. Так запускается процесс, в результате которого эстонский язык станет кухонным», - беспокоится председатель Эстонской консервативной народной партии.

По мнению Хельме, каждый политики и государственный чиновник должен напомнить себе, что эстонский язык является государственным. «Этого требует от нас Конституция и моральный долг сохранить наследие наших предков», - заключил он.